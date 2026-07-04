舊金山的經典夏天…250周年國慶煙火恐「霧裡看花」

250周年國慶煙火恐「霧裡看花」，舊金山金門大橋附近3日傍晚濃霧壟罩。（記者李怡／攝影）

美國迎接建國250周年國慶日，估計數十萬民眾將湧入舊金山 海濱、漁人碼頭、海事國家歷史公園及金門大橋 周邊等候欣賞煙火。記者3日晚間實地走訪金門大橋北側及濱海一帶發現，夏季招牌濃霧已提前籠罩灣區 ，金門大橋橋身大半隱沒於霧中，對岸惡魔島（Alcatraz）山丘也被厚厚雲霧覆蓋，讓今年國慶煙火是否能順利觀賞，再添變數。

從現場可見，霧層高度相當低，整片灰白色雲層沿著海面一路延伸，僅能隱約看見金門大橋橋塔輪廓，遠方山頭幾乎完全消失在霧中。即使傍晚仍有陽光灑落海面，但能見度已明顯下降，不少遊客紛紛拿起手機拍攝這幅「霧鎖金門」的景象，也有人笑稱：「這就是舊金山最經典的夏天。」

每年7月都是舊金山霧季高峰。由於內陸高溫與太平洋冷流交會，冷霧常在下午開始向海灣推進，傍晚至夜間達到最濃。歷年國慶煙火也多次因濃霧影響，民眾只能看見煙火光芒映照在雲層之上，形成宛如「霧中煙火」的特殊景觀。綜合氣象預報顯示，4日傍晚開始海霧將推進至海岸和金門大橋一帶。大約有60%的機率低雲會籠罩在橋塔頂部，煙火可能會被部分遮蔽。

今年適逢美國建國250周年，全美各地均舉辦盛大慶祝活動，舊金山預計吸引大量遊客前來觀賞煙火與參與節慶。舊金山居民對此倒是相當淡定，不少人表示，煙火是否完全看得見並不是重點，「大家早就習慣和霧一起過國慶」，不少攝影愛好者甚至認為，煙火穿透霧層所呈現的朦朧美，也是舊金山獨有的城市風景。

若霧勢持續增強，建議民眾也可選擇較高地勢或東灣部分地區，提高觀賞機會。

250周年國慶煙火恐「霧裡看花」，舊金山金門大橋附近3日傍晚濃霧壟罩。（記者李怡／攝影）