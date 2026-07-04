我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

舊金山的經典夏天…250周年國慶煙火恐「霧裡看花」

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
250周年國慶煙火恐「霧裡看花」，舊金山金門大橋附近3日傍晚濃霧壟罩。（記者李怡...
250周年國慶煙火恐「霧裡看花」，舊金山金門大橋附近3日傍晚濃霧壟罩。（記者李怡／攝影）

美國迎接建國250周年國慶日，估計數十萬民眾將湧入舊金山海濱、漁人碼頭、海事國家歷史公園及金門大橋周邊等候欣賞煙火。記者3日晚間實地走訪金門大橋北側及濱海一帶發現，夏季招牌濃霧已提前籠罩灣區，金門大橋橋身大半隱沒於霧中，對岸惡魔島（Alcatraz）山丘也被厚厚雲霧覆蓋，讓今年國慶煙火是否能順利觀賞，再添變數。

從現場可見，霧層高度相當低，整片灰白色雲層沿著海面一路延伸，僅能隱約看見金門大橋橋塔輪廓，遠方山頭幾乎完全消失在霧中。即使傍晚仍有陽光灑落海面，但能見度已明顯下降，不少遊客紛紛拿起手機拍攝這幅「霧鎖金門」的景象，也有人笑稱：「這就是舊金山最經典的夏天。」

每年7月都是舊金山霧季高峰。由於內陸高溫與太平洋冷流交會，冷霧常在下午開始向海灣推進，傍晚至夜間達到最濃。歷年國慶煙火也多次因濃霧影響，民眾只能看見煙火光芒映照在雲層之上，形成宛如「霧中煙火」的特殊景觀。綜合氣象預報顯示，4日傍晚開始海霧將推進至海岸和金門大橋一帶。大約有60%的機率低雲會籠罩在橋塔頂部，煙火可能會被部分遮蔽。

今年適逢美國建國250周年，全美各地均舉辦盛大慶祝活動，舊金山預計吸引大量遊客前來觀賞煙火與參與節慶。舊金山居民對此倒是相當淡定，不少人表示，煙火是否完全看得見並不是重點，「大家早就習慣和霧一起過國慶」，不少攝影愛好者甚至認為，煙火穿透霧層所呈現的朦朧美，也是舊金山獨有的城市風景。

若霧勢持續增強，建議民眾也可選擇較高地勢或東灣部分地區，提高觀賞機會。

250周年國慶煙火恐「霧裡看花」，舊金山金門大橋附近3日傍晚濃霧壟罩。（記者李怡...
250周年國慶煙火恐「霧裡看花」，舊金山金門大橋附近3日傍晚濃霧壟罩。（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 記者實地觀察到金門大橋北側與濱海一帶濃霧提前來襲，橋身大半隱沒，惡魔島也被雲霧覆蓋，能見度明顯下降。

  • 預報顯示海霧將在4日傍晚推進至海岸與金門大橋附近，約有六成機率低雲罩住橋塔，煙火可能被部分遮蔽，只能看到霧中光影。

  • 不少舊金山居民表示早已習慣和霧一起過國慶，認為看不看得清煙火不是重點；攝影愛好者則覺得霧中煙火的朦朧美很有城市特色。

灣區 金門大橋 舊金山

上一則

聖荷西世界盃7/5派對移至室內 免費開放

下一則

優勝美地遊客增 加州2參議員促恢復預約制

延伸閱讀

市長話金山／舊金山國慶活動多 金門大橋將放煙火

市長話金山／舊金山國慶活動多 金門大橋將放煙火
金門大橋7/4國慶煙火秀 全面封路出遊須提前規畫

金門大橋7/4國慶煙火秀 全面封路出遊須提前規畫
金門大橋煙火秀 禁飛無人機 違者重罰10萬

金門大橋煙火秀 禁飛無人機 違者重罰10萬
國慶看梅西煙火、帆船巡遊 必知最佳觀賞點 及早卡位

國慶看梅西煙火、帆船巡遊 必知最佳觀賞點 及早卡位

國慶日長周末 80號公路將嚴重壅塞

國慶日長周末 80號公路將嚴重壅塞

熱門新聞

「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

2026-06-26 02:20
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
思科系統公司(Cisco Systems)宣布灣區裁員471人，7月13日生效。(谷歌地圖)

灣區裁員風暴升級 半年狂砍逾1萬職缺 超去年總和

2026-06-30 16:21

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐