爸媽帶孩子當志工 體驗團體互助生活

許多年輕的大學生和高中生利用暑假到食物加工中心幫忙。（朱海若提供）

「Gleanings for the Hungry」的食物加工中心全年運作，雖然不少志工來自教會，但一般民眾也可報名參加。

每逢暑假與春假，更吸引全美各地大學生、退休 人士及愛心家庭前來服務，甚至一些歐洲的志願者，也不遠萬里慕名而來，有的待一、兩個星期，有人整個暑假，也有人長住一年。

「中心提供住宿與三餐，志工僅需支付象徵性費用，許多人還會另外捐款支持營運。」朱海若介紹，他做五天義工，每天收費40美元。住宿分為家庭房及集體宿舍兩種，集體宿舍類似大學宿舍，一間可住10至20人；單獨房間多留給家庭義工、常年義工或遠道而來者。

「每天早餐從上午7時開始，工作前大家會一起分享生活心得，也安排縫紉、編織等手工活動。」朱海若形容，整個中心歡聲笑語，每個人都自動自發，「沒有人監督，也沒有人偷懶，年輕人動作非常快，年長志工也都很認真」。 來自全美各地的志工們在「Gleanings for the Hungry」食物加工中心幫忙檢選桃子。（朱海若提供）

他觀察到，不少家庭利用暑假帶孩子一起當志工。大人負責食品加工，小朋友接受生活訓練，包括整理宿舍、打掃浴室、協助公共區域清潔，每個人都有自己的工作。結合服務、生活教育與團隊合作的暑假，給他留下非常美好的印象。

五天服務期間，另一件讓朱海若印象深刻的，是食品加工中心嚴格的衛生管理。

幾乎是一望無際的曬場，鋪滿晾曬的桃子，空氣中瀰漫濃濃果香，甜味四處飄散。「原本以為會有很多蒼蠅，結果五天下來，一隻都沒看到。」朱海若說，整個加工流程乾淨、有秩序，充分展現食品安全管理，讓所有志工都能安心工作。 志工們在曬桃子。（朱海若提供）

另一方面，更令他感動的是，這項龐大的公益事業背後，全靠社會各界支持，有人捐土地、有人出資興建廠房與宿舍，有運輸公司免費把外州外國捐助的農產品送到食品加工中心，再由數百志工接力完成每一道工序。

「大家心裡都有一個簡單卻共同的理念–不浪費大自然賜予的每一份食物，讓更多人因此得到幫助。」朱海若表示，從灣區開車前往加工中心只需二、三小時，是相當適合華人家庭參與的公益活動。

詳情可至官網查詢https://gleanings.org/。