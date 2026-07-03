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同志遊行傳暴力案件 檢方起訴6人

記者李怡／舊金山報導
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同志遊行暴力案件檢方提起多項重罪，社區再關注大型活動維安。（記者李怡／攝影）
同志遊行暴力案件檢方提起多項重罪，社區再關注大型活動維安。（記者李怡／攝影）

舊金山一年一度的同志驕傲月大遊行（Pride Parade）活動吸引數十萬民眾參與，整體活動大致平和落幕，但期間接連發生槍擊、持刀傷人及示威衝突等多起暴力事件。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）2日宣布，已針對相關案件正式起訴六名嫌犯，涉及槍擊、持致命武器攻擊、破壞公物、襲警及妨礙執法人員等多項重罪，並強調任何人在大型公共活動中危害他人安全，都將依法究責。

檢方表示，其中最受關注的是6月27日下午發生在聯合國廣場（United Nations Plaza）附近的槍擊案。19歲嫌犯Reeves涉嫌在與他人發生口角後持槍威脅並開槍，造成一名民眾手部中彈。警方追捕過程中，一名警員跌倒受傷。檢方指出，嫌犯除涉嫌持槍攻擊外，還被控非法持有槍枝、拒捕及違反法院命令等罪名，並要求法院羈押候審，以維護公共安全。

另一宗案件發生在驕傲月大遊行結束後的人潮散場期間。一名22歲女子涉嫌在沒有明顯挑釁的情況下，持刀攻擊三名女性，其中兩人傷勢嚴重，另一人腿部輕傷。警方在現場立即將嫌犯逮捕，檢方已依三項持致命武器攻擊罪提出起訴，並同樣要求不得交保。

6月26日晚間Trans March遊行期間，警方因有人涉嫌在建築物及監視設備塗鴉而展開逮捕行動，引發部分參與者與警方推擠衝突。共有四人遭起訴，涉及重罪惡意毀損公物、襲擊警員及妨礙執法人員等罪名。根據檢方說法，警方介入的原因是現場已出現涉嫌犯罪行為，而非針對和平示威本身。

今年驕傲月大遊行仍吸引數十萬人湧入舊金山市中心，大部分活動秩序良好，但接連發生的槍擊、持刀傷人及街頭衝突，再次凸顯大型活動維安工作的挑戰。如何兼顧公共安全、保障民眾集會權利，以及維持執法尺度，將持續成為舊金山與執法部門的關注點。

精華 FAQ

  • 舊金山地檢長宣布共起訴六名嫌犯，罪名涵蓋槍擊、持致命武器攻擊、惡意毀損公物、襲警，以及妨礙執法人員等多項重罪，並強調大型活動中的暴力行為必須依法追究。

  • 19歲嫌犯Reeves被指在口角後持槍威脅並開槍，造成一名民眾手部中彈，警方追捕時還有警員跌倒受傷。檢方另控非法持槍、拒捕及違反法院命令，並要求羈押候審。

  • 檢方表示，Trans March期間的衝突源於現場出現疑似塗鴉犯罪，警方依法介入後引發推擠；而驕傲月散場時，22歲女子則被控無明顯挑釁下持刀攻擊三名女性，兩人重傷。

同志 槍擊 舊金山

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