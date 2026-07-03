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喊話詹姆斯來勇士 羅偉疾呼：金山需要你

記者王子涵／舊金山報導
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4月9日是詹姆斯最後一次在勇士大通中心球場出席，他拿到26分8籃板11助攻戰勝勇...
4月9日是詹姆斯最後一次在勇士大通中心球場出席，他拿到26分8籃板11助攻戰勝勇士。（記者王子涵／攝影）

NBA巨星詹姆斯（Lebron James）本周宣布離開自己效力八年的洛杉磯湖人隊，並對自己可能的下任東家保持完全開放心態且願意降低身價加盟。

一時間各路人馬爭先搶後進行招募，範圍甚至已經不局限於籃球世界本身，從明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）到音樂人DJ Khaled，甚至到美式足球球隊紐約噴氣機（New York Jets）和冰球球隊温尼伯噴氣機（The Winnipeg Jets）都抛出橄欖枝。對體育同樣狂熱的舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）也做出自己的嘗試，在其個人Instagram帳號上發表視頻稱：「詹姆斯，舊金山需要你。」

羅偉說：「舊金山會張開雙手歡迎你，快來加入勇士，和柯瑞、格林一起。勇士加油！舊金山加油！」

對體育同樣狂熱的舊金山市長羅偉也做出自己的嘗試，在其個人Instagram帳號上...
對體育同樣狂熱的舊金山市長羅偉也做出自己的嘗試，在其個人Instagram帳號上發表視頻稱：「詹姆斯，舊金山需要你。」（取自羅偉Instagram）

美聯社周二引述知情人士報導，詹姆斯希望經紀人、Klutch Sports執行長保羅（Rich Paul）與有興趣的NBA球隊會面，再向他回報結果。

報導指出，詹姆斯與保羅對各隊可能提出的條件大致心中有數。克里夫蘭騎士可主打「家鄉牌」，強調俄亥俄東北部是詹姆斯成長與職業生涯起點，若能在騎士結束生涯，將具有完整象徵意義。邁阿密熱火則可強調詹姆斯曾在當地奪下兩座總冠軍，且他喜愛邁阿密這座城市，與總教練Spoelstra及球團高層仍有深厚關係。金州勇士的賣點則是讓詹姆斯與柯瑞、格林並肩作戰，組成極具話題性的老將核心。

金州勇士老將格林周一被傳出，拒絕執行自己2760萬元的球員選項，以騰出薪資空間讓球隊追求詹姆斯。格林與詹姆斯在球場外私交甚好，且從歷史上來看，格林在薪資談判中一直處於強勢地位，並非會為球隊利益而犧牲自己，所以此舉也被視為勇士真誠追求詹姆斯的動作。

勇士隊內消息人士告訴ESPN隨隊記者斯拉特（Anthony Slater），截至周一下午，勇士決策層尚未得到任何跡象顯示金州已是詹姆斯的明確落腳點。外界相信勇士對詹姆斯具有相當吸引力，但球團似乎仍需要進行一定程度的招募。克里夫蘭騎士與邁阿密熱火，也就是詹姆斯職業生涯曾效力過的另外兩支球隊，預計也將加入爭奪行列。

精華 FAQ

  • 因為詹姆斯剛宣布離開湖人，市場上掀起招募戰，羅偉便在Instagram發片喊話，希望他加盟勇士，與柯瑞、格林並肩作戰。

  • 勇士最大的賣點，是能讓詹姆斯與柯瑞、格林組成話題性十足的老將核心；另外，格林傳出願放棄球員選項，也顯示球隊有意騰出空間。

  • 報導指出，騎士可打家鄉牌，熱火則主打冠軍與情感連結；兩隊都與詹姆斯有深厚淵源，預計會加入爭奪行列。

詹姆斯 羅偉 華茲

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