伯納爾高地排水溝蓋頻遭竊 業主須花錢買新的

舊金山伯納爾高地社區的水溝蓋不斷被盜，不但對居民和寵物造成危險，屋主還有義務花錢買新蓋，讓市民心懷怨憤。(Google Maps)

舊金山 一個社區的水溝蓋不斷被盜，不但對居民和寵物 造成危險，屋主還有義務花錢買新蓋，讓市民心懷怨憤。

SFGATE報導，舊金山伯納爾高地（Bernal Heights）社區居民希爾（Chris Hill）上個月在回家途中，看到一名鄰居正在幫助他的狗，那隻狗剛剛掉進了敞開的排水溝裡。他後來得知，遺失的水溝蓋（sewer grate）是舊金山日益嚴重的竊盜問題的一部分，而伯納爾高地似乎成了最新的目標。

住在Peralta Avenue的伊根斯-莫勒（Kristen Irgens-Moller）告訴SFGATE，幾周前她也注意到自家附近連續八個水溝蓋不見了。她一開始以為是市政工人在進行維護，但撥打311報警後才知道有人偷走了這些溝蓋。

目前，偷走這些小方形溝蓋的人仍然是個謎。但居民告訴Mission Local，監視器畫面顯示，一名男子（他們認為就是同一名竊賊）多次在半夜來偷竊溝蓋。同樣令人費解的是，此人為何要偷這些溝蓋，尤其是裡面的金屬價值不高。 舊金山一個社區的水溝蓋不斷被盜；示意圖。（amazon.com）

「我甚至想過凌晨2時起來去抓他，」一位名叫庫克（Karen Cook）的女居民告訴媒體Mission Local，「就跟著他，看看他都去了哪裡。」溝蓋丟失不僅對小型犬構成安全隱患。最令人頭痛的是，根據市府的法律，居民有義務承擔更換的費用。

法律規定，地產業主有義務維護人行道，因為如果有人受傷或財產受損，業主可能要承擔法律責任。舊金山公共工程部發言人戈登（Rachel Gordon）告訴SFGATE，當人行道上的溝蓋遺失時，該部門會派出街道檢查員評估人行道的安全隱患。之後，業主會收到30天的通知，要求自行購買並安裝。

「我們不希望任何人受傷，無論是人還是狗，尤其現在人們走路時經常玩手機」，戈登說，「更換格柵雖然不是什麼大事，但確實是一筆開銷，而且也挺麻煩的。」一些居民告訴Mission Local，近幾個月來，他們花錢更換了溝蓋（每個溝蓋花費超過10美元），但不久後又被偷了。