國慶日長周末 80號公路將嚴重壅塞

灣區國慶日長周末將迎來破紀錄交通流量，80號公路有些時段的壅塞情況可能比平日還糟70%。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： AAA預估加州長周末交通量將近900萬人次，超越疫情前水準。

AAA預估加州長周末交通量將近900萬人次，超越疫情前水準。 重點二： I-80西向部分時段壅塞恐加劇，駕車時間最長可能增加七成。

I-80西向部分時段壅塞恐加劇，駕車時間最長可能增加七成。 重點三：金門大橋周邊與機場將實施管制，民眾宜提早出門並搭乘大眾運輸。

灣區 國慶日長周末將迎來破紀錄交通流量，80號公路有些時段的壅塞情況可能比平日還糟70%。

舊金山紀事報報導，預期今年7月4日長周末將迎來創紀錄的出行人數，意味著灣區將出現嚴重的交通擁堵。美國汽車協會AAA預測，6月27日至7月5日期間，加州 公路和航空客運量將接近900萬人次，比去年略有增長，並超過了疫情 前的水平。

灣區沿著80號州際公路西行的駕駛人應做好準備，迎接長周末出行和煙火表演帶來的嚴重擁堵：交通資訊服務機構Inrix估計，80號公路的駕車時間可能會增加高達70%。預計周日下午和晚上將出現最嚴重的延誤。

舊金山國際機場發言人雅克爾（Doug Yakel）2日表示，預計在長周末期間將接待約62.5萬名旅客。2日預計將是客流量最大的一天，預計旅客吞吐量將接近18萬人次。機場的停車場預計將接近飽和。

「我們已配備足夠的人員來應對高峰期客流量，但仍然建議旅客預留額外時間，國內航班至少提前兩小時到達，國際航班至少提前三小時到達，」雅克爾說。

舊金山市民需注意，為慶祝國慶煙火，金門大橋附近路段將於4日晚間封閉部分道路和高速公路。大橋將於晚上9時至10時封閉交通，漁人碼頭和碼頭區將於晚上8時至11時限制本地車輛和緊急車輛通行。Jefferson Street、Hyde Street至Embarcadero路段的封閉時間較長，車輛需從Embarcadero分流至Beach Street，時間為下午1點至晚上11點。

舊金山交通廳建議民眾搭乘大眾運輸工具前往觀賞煙火，並將在下午4時至晚上11時30分之間提供兩線煙火接駁巴士。加州交通廳發言人內伊（Bart Ney）表示，由於金門大橋煙火以及其他與建國250周年相關的活動，市民務必密切關注路況，例如使用QuickMap應用程式或撥打511查詢交通資訊。

儘管交通狀況不佳，許多旅客仍然對這個周末充滿期待。西爾弗斯坦夫婦（Michael and Leslie Silverstein）周三從內華達州飛到SFO，然後乘坐公共交通工具遊覽了舊金山。他們表示，計畫在7月4日搭乘遊輪從舊金山前往阿拉斯加。

灣區80號高速公路本周末預期將車流雍堵。(谷歌地圖)