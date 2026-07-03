我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

國慶假期急診科繁忙 煙花灼傷、酒駕最常見

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國慶假日期間警方將嚴查醉酒駕駛。示意圖。(Pexels)
國慶假日期間警方將嚴查醉酒駕駛。示意圖。(Pexels)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：國慶假期急診最常見傷情是煙花燒傷與酒駕事故。
  • 重點二：煙花傷多集中手指、臉部與眼睛，灣區仍有非法燃放。
  • 重點三：當局並提醒防溺水、高溫、食物中毒與烹飪受傷。

舊金山紀事報報導，國慶日假期是醫院急診科一年中最繁忙的時期之一，急診科會湧入大量因酒駕事故受傷以及遭受煙花灼傷的患者。中暑、溺水、食物中毒和烹飪受傷等情況也很常見。

煙花爆竹傷害：煙花爆竹引起的燒傷是國慶日急診科最常見的傷情，尤其集中在手、手指、面部和眼睛。據聯邦消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）統計，2025年美國約有1萬3000人因煙花爆竹受傷。

儘管在舊金山灣區的大部分地區煙花爆竹均被禁止，但當局表示仍有許多人繼續使用。加州消防廳官員表示，他們正為今年非法燃放煙花爆竹活動的激增做好準備，因為美國獨立250周年紀念日可能會引發更多煙花爆竹的使用。

酒後駕車事故：據全國公路交通安全管理局統計，2020年至2024年間，美國在國慶假期期間約有2700人在交通事故中喪生，其中38%的遇難司機處於醉酒狀態。加州公路巡警（CHP）表示，在去年為期三天的7月4日周末期間，其警員共逮捕了1311名酒後駕車者。

溺水：這是國慶日期間的一大隱患，加州公共衛生官員警告稱，絕不能讓幼兒獨自留在游泳池、溫泉或戲水池內或周圍，哪怕只有幾秒鐘也不行。他們還敦促指定一名「水邊監護人」，確保兒童始終在視線範圍內，並每20分鐘左右輪換一次監護人。

高溫相關疾病：專家表示，應注意不要在陽光下停留過久，並保持水分補充，尤其是在飲酒的情況下。

食源性疾病和烹飪傷害：聚餐和燒烤的傳統可能會增加食物中毒的風險，以及在食物準備過程中受傷的風險，例如被刀具或攪拌機割傷。

煙花並非國慶日唯一的危險，酒駕、中暑、溺水、食物中毒和烹飪受傷等情況也很常見。（...
煙花並非國慶日唯一的危險，酒駕、中暑、溺水、食物中毒和烹飪受傷等情況也很常見。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 報導指出，國慶假期急診科最常見的是煙花爆竹造成的燒傷，以及酒後駕車引發的交通事故傷害，兩者都會在假期明顯增加。

  • 煙花造成的燒傷與外傷，多集中在手、手指、臉部與眼睛等部位，因為施放與近距離接觸時最容易受波及，傷勢也可能較嚴重。

  • 此外還要防範溺水、高溫相關疾病、食物中毒與烹飪受傷；尤其帶孩童戲水、戶外飲酒或準備燒烤時，都應提高警覺並做好監護。

加州 舊金山

上一則

躺紅藻毛皮被染色 灣區出現紫色象鼻海豹

下一則

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

延伸閱讀

南加華人區查獲1萬磅非法煙花 涉幫派跨州供貨

南加華人區查獲1萬磅非法煙花 涉幫派跨州供貨
逾百軍機低空飛行…紐約國慶活動隆重 注意護耳、防中暑

逾百軍機低空飛行…紐約國慶活動隆重 注意護耳、防中暑
國慶將至 市境內禁放煙火、勿重點啞炮、炸傷這樣做…

國慶將至 市境內禁放煙火、勿重點啞炮、炸傷這樣做…
國慶日將至 警籲留心煙火安全

國慶日將至 警籲留心煙火安全
市長話金山／舊金山國慶活動多 金門大橋將放煙火

市長話金山／舊金山國慶活動多 金門大橋將放煙火

熱門新聞

包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

2026-06-26 02:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外