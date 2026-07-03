國慶假期急診科繁忙 煙花灼傷、酒駕最常見

國慶假日期間警方將嚴查醉酒駕駛。示意圖。(Pexels)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國慶假期急診最常見傷情是煙花燒傷與酒駕事故。

國慶假期急診最常見傷情是煙花燒傷與酒駕事故。 重點二： 煙花傷多集中手指、臉部與眼睛，灣區仍有非法燃放。

煙花傷多集中手指、臉部與眼睛，灣區仍有非法燃放。 重點三：當局並提醒防溺水、高溫、食物中毒與烹飪受傷。

舊金山 紀事報報導，國慶日假期是醫院急診科一年中最繁忙的時期之一，急診科會湧入大量因酒駕事故受傷以及遭受煙花灼傷的患者。中暑、溺水、食物中毒和烹飪受傷等情況也很常見。

煙花爆竹傷害：煙花爆竹引起的燒傷是國慶日急診科最常見的傷情，尤其集中在手、手指、面部和眼睛。據聯邦消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）統計，2025年美國約有1萬3000人因煙花爆竹受傷。

儘管在舊金山灣區的大部分地區煙花爆竹均被禁止，但當局表示仍有許多人繼續使用。加州 消防廳官員表示，他們正為今年非法燃放煙花爆竹活動的激增做好準備，因為美國獨立250周年紀念日可能會引發更多煙花爆竹的使用。

酒後駕車事故：據全國公路交通安全管理局統計，2020年至2024年間，美國在國慶假期期間約有2700人在交通事故中喪生，其中38%的遇難司機處於醉酒狀態。加州公路巡警（CHP）表示，在去年為期三天的7月4日周末期間，其警員共逮捕了1311名酒後駕車者。

溺水：這是國慶日期間的一大隱患，加州公共衛生官員警告稱，絕不能讓幼兒獨自留在游泳池、溫泉或戲水池內或周圍，哪怕只有幾秒鐘也不行。他們還敦促指定一名「水邊監護人」，確保兒童始終在視線範圍內，並每20分鐘左右輪換一次監護人。

高溫相關疾病：專家表示，應注意不要在陽光下停留過久，並保持水分補充，尤其是在飲酒的情況下。

食源性疾病和烹飪傷害：聚餐和燒烤的傳統可能會增加食物中毒的風險，以及在食物準備過程中受傷的風險，例如被刀具或攪拌機割傷。

煙花並非國慶日唯一的危險，酒駕、中暑、溺水、食物中毒和烹飪受傷等情況也很常見。（本報檔案照）