金門大橋煙火秀 禁飛無人機 違者重罰10萬

獨立日金門大橋煙火秀禁飛無人機，違者罰款10萬。(美聯社)

7月4日國慶日將至，舊金山 市警局、消防局及警長辦公室2日聯合提醒民眾，舊金山市內所有煙火均屬違法，包括標榜安全煙火也不得施放。期間任何個人或團體均不得在舊金山市及縣境內施放任何種類煙火。持有或施放都可能遭到開罰或逮捕。

今年適逢美國建國250周年系列慶祝活動，聯邦航空總署（FAA）更宣布，7月4日晚間金門大橋 煙火秀期間，活動區域將畫設為「無人機禁飛區」違規操作無人機者最高可面臨10萬美元罰款、刑事起訴、沒收設備，甚至監禁。

舊金山消防局指出，每年全美約有超過1萬3000起煙火傷害事故，其中近半數傷者是兒童，而超過四分之一受傷兒童甚至只是旁觀者，每年煙火引發的住宅火災、植被火災及財產損失金額高達數百萬美元，在加州 乾燥季節尤其容易釀成大型火災。

由於國慶假期通常伴隨大量煙火噪音，市府表示，警方、消防及警長辦公室將加強巡查。911及311都會依案件緊急程度排序處理。

除了煙火管制，今年金門大橋國慶煙火秀周邊也將實施聯邦無人機禁飛措施。舊金山警察局表示，將與地方、州及聯邦執法單位共同巡查，防止未經授權的無人機進入活動空域，以維護現場數十萬觀賞民眾安全。

居民可發送住家郵遞號至 888-777，即時接收舊金山緊急警報及公共安全資訊，並呼籲民眾以合法、安全的方式慶祝國慶，共同維護社區安全。

獨立日金門大橋煙火秀，禁飛無人機，違者罰款10萬。（記者李怡╱攝影）