國慶日前夕 Costco湧採購高峰 華人愛買烤肉派對餐食

Costco迎國慶日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國慶日前夕灣區Costco湧現採購潮，結帳區與停車場都十分擁擠。

國慶日前夕灣區Costco湧現採購潮，結帳區與停車場都十分擁擠。 重點二： 華人家庭多半採買牛排、海鮮、水果與熟食，準備BBQ和聚餐。

華人家庭多半採買牛排、海鮮、水果與熟食，準備BBQ和聚餐。 重點三：Costco 7月4日全美休息，民眾趕在假期前完成節日採購。

國慶日長周末即將到來，灣區 各大好市多(Costco )門市2日提前湧現採購人潮。記者走訪舊金山Costco發現，結帳區排起長隊，購物車裡堆滿牛排、海鮮、水果、熟食及派對用品，不少華人 家庭趁著假期前夕一次採買，準備家庭聚餐、烤肉派對及煙火觀賞活動。

由於Costco每年7月4日當天全美門市皆休息，不少會員選擇提前一天完成採購，也讓2日、3日成為獨立日前最繁忙的購物時段之一。

Costco迎國慶日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）

Costco迎國慶日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）

走訪賣場，停車場幾近停滿，入口不斷有民眾推著滿載商品的購物車進出。結帳區幾乎每個收銀台前都有隊伍，自助結帳區同樣需要等候，賣場內洋溢濃厚的節日前採購氣氛。

肉品區依然是最熱門區域之一，不少消費者停留挑選牛排、牛肋條、漢堡肉及各式烤肉食材。現場可見許多家庭一次購買數盒牛排，方便邀請親友在後院或公園舉辦BBQ聚會。相較於平日，肉品區明顯比平常更熱鬧。

除了傳統烤肉食材，今年海鮮商品也相當受到歡迎。現場看到，已調味完成的「Seafood Boil」海鮮包吸引不少顧客駐足，一袋內包含螃蟹、蝦、香腸、玉米及馬鈴薯，每磅售價11.99美元。龍蝦尾每磅26.99美元，熟凍螃蟹與帝王蟹也有不少民眾選購。不少華人家庭表示，近年除了美式BBQ，也會以海鮮大餐作為節日聚會主角。

Costco迎國慶日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）

Costco迎獨立日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）

水果區同樣人氣旺盛。櫻桃推出折扣促銷，2磅裝折扣後5.99美元，吸引不少民眾一次購買多盒。草莓、藍莓等夏季水果是聚餐及野餐常見搭配。

熟食區則成為忙碌家庭的另一個熱門採購點。壽司拼盤、即食餐盒及派對餐盤持續補貨，方便消費者免去備料與烹調時間，直接帶往聚餐場合。不少家庭選擇熟食搭配水果、甜點及飲料，即可快速準備一桌節日餐點。

Costco迎國慶日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）

Costco迎國慶日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）

華裔居民林小姐表示，每年獨立日都會邀請十多位朋友到家裡BBQ，今年花了約250美元在Costco購買牛排、海鮮、水果和飲料，「比去餐廳划算，也比較有節日氣氛。」

據了解，美國獨立日向來是夏季重要消費旺季，家庭聚會、露營及戶外烤肉帶動大量食品採購。由於Costco採大包裝販售模式，加上熟食、肉品及海鮮選擇豐富，成為不少家庭節日前集中採買的重要據點。由於門市4日休息，也提醒尚未採購的民眾提前完成購物，以免撲空。

Costco迎國慶日採購高峰，華人家庭也愛買這些派對餐食。（記者李怡╱攝影）