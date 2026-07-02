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金門大橋7/4國慶煙火秀 全面封路出遊須提前規畫

記者李怡╱舊金山報導
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7月4日金門大橋因施放煙火，將大規模封路、封橋，華人出遊須提前規畫。（記者李怡╱...
7月4日金門大橋因施放煙火，將大規模封路、封橋，華人出遊須提前規畫。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山將於7月4日晚間舉辦金門大橋煙火秀，橋梁與周邊道路分時封管，市府並加開接駁與大眾運輸，呼籲民眾避開開車。

舊金山今年將於國慶日7月4日晚間舉辦歷來罕見的金門大橋煙火秀。市府與加州交通廳近日公布交通管制措施，當晚金門大橋將全面封閉，周邊多條道路及高速公路交流道也將陸續實施交通管制。由於預計吸引數十萬人湧入濱水區觀賞煙火，市府呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具，避免自行開車，以免受困車陣。

國慶煙火秀預訂於4日晚間9時30分開始，煙火將自金門大橋東側橋面施放，灣區海面鄰近漁人碼頭一帶也將施放煙火，打造橫跨海灣的大型慶典。這是金門大橋近90年歷史中，僅第三次作為大型煙火施放地點，極具紀念意義。

為配合活動及維護公共安全，加州交通廳表示，4日晚間8時起，101號公路往返金門大橋方向將陸續封閉部分車道及交流道；晚間9時至10時，金門大橋將全面禁止車輛、自行車及行人通行，往返舊金山與馬連縣的民眾須改道經由東灣其他橋梁繞行。交通部門提醒，橋梁重新開放時間將視現場人潮及交通狀況調整，不排除延後恢復通行。

除了金門大橋外，漁人碼頭、普西迪歐等熱門觀賞區周邊也將實施大規模交通管制。漁人碼頭多條街道僅開放居民、旅館住客及送貨車輛進入，一般車輛將禁止通行。部分停車場也將提前關閉。

舊金山市交通局表示，為方便民眾往返觀賞地點，當天下午起將加開接駁巴士及多條Muni班次，並配合BART及其他公共運輸系統疏運人潮。交通局建議民眾優先利用公共運輸、步行或騎自行車前往活動地點，避免開車，以減少塞車及尋找停車位的時間。

據了解，活動當天現場將部署大量警力、消防及緊急應變人員，並呼籲民眾切勿施放非法煙火。如發現危險或緊急狀況，應立即撥打911。若發現非法煙火行為，可向311通報。官方表示，希望透過完善的交通與安全規畫，讓民眾在美國建國250周年的重要時刻，安全欣賞這場難得一見的金門大橋煙火盛會。

精華 FAQ

  • 煙火預訂於7月4日晚間9時30分開始，施放點包含金門大橋東側與漁人碼頭海面。這是金門大橋近90年來僅第三次作為大型煙火場地，具紀念性。

  • 加州交通廳指出，晚間8時起101號公路往返橋區將分段封閉；9時至10時金門大橋全面禁止車輛、自行車與行人通行，恢復時間將視現場狀況調整。

  • 官方建議盡量搭乘BART、Muni及接駁巴士，並以步行或騎自行車取代開車；漁人碼頭與普西迪歐周邊也將限行，部分停車場會提前關閉。

金門大橋 舊金山 灣區

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