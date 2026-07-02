世界盃掀預測熱 體育博彩市場AI模型大比拚

從bet365等主流博彩網站及體育媒體近期賠率來看，西班牙、法國仍是奪冠市場最受看好的兩支球隊。（bet365官網截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 2026世界盃掀起全球投注熱潮，AI模型、數據分析與球員特殊投注快速普及，球迷與博彩公司都在比拚預測準確率。

2026年FIFA世界盃 不僅刷新參賽規模，也帶動體育博彩市場出現新變化。從單純猜勝負、大小球，到如今結合球員數據、AI模型及即時分析的投注方式快速增加；另一方面，愈來愈多球迷不再只研究球隊，而是利用ChatGPT、統計模型甚至Reddit社群分析賽事，希望提高預測準確率。今年世界盃除了球場競爭，也掀起AI與數據分析熱潮。

世界盃雖帶動全球投注熱潮，但加州 未開放一般合法體育博彩。2022年兩項體育博彩公投提案遭否決後，州內尚未建立合法體育博彩市場。市場研究機構Macquarie預估，今年世界盃全球投注金額有望突破500億美元，創下歷屆新高。

博彩產業媒體InterGame指出，今年世界盃投注方式朝數據化與個人化發展。「Bet Builder」（串關）是成長最快的方式之一，球迷不再只下注哪支球隊獲勝，而是將球隊勝負、球員進球、助攻、射正次數及總進球數等條件自由組合成一張投注單，以提高賠率與潛在回報。例如一張串關投注單，可能同時包含「法國獲勝」「姆巴佩進球」及「全場超過2.5球」等三項條件，全部命中才算中獎，比傳統勝負盤更具挑戰性。

從bet365等主流博彩網站及體育媒體近期賠率來看，西班牙、法國仍是最被看好的兩支奪冠球隊，英格蘭排名其後；葡萄牙、巴西及阿根廷為第二梯隊，賠率接近。其中，法國在淘汰賽首輪以3比0擊敗瑞典後，市場看好度提升；英格蘭、美國等隊則因晉級淘汰賽及球星效應，帶動單場投注熱度。

今年另一個明顯變化，是球員特殊投注（Player Props）快速成長，亦球員是否進球、射正、助攻及角球等數據。體育博彩公司Kambi公布的小組賽投注數據顯示，挪威哈蘭德（Erling Haaland）帶動約60%的球員投注交易額，所有球員最高；梅西（Lionel Messi）、肯恩（Harry Kane）及姆巴佩（Kylian Mbappé）占近五成，都是市場關注的球員。

投注產品多元，讓球迷開始尋找更多分析工具。除博彩公司利用AI分析賠率，球迷間也掀起「自己做模型」的熱潮。近幾周，Reddit多個足球分析及數據社群出現許多預測討論，使用者分享自己建立的預測模型，也有人蒐集8000場國際賽歷史數據，推估各隊晉級機率。

部分網友把AI預測變成一場「模型大戰」。有人讓ChatGPT、Claude、Gemini等不同AI模型在相同資訊條件下預測每場比賽，再統計整屆世界盃誰的命中率最高；也有人每天更新預測結果，公開模型猜對與猜錯的比賽，讓網友討論。球迷如今關注的不只是「哪隊會贏」，更開始比較哪一套模型、哪一種資料來源更接近賽果。

多位參與討論的網友坦言，再精密的模型仍難以完全預測足球比賽。紅牌、傷兵、裁判判決、點球大戰等，都可能讓模型失準。有網友認為，足球是最容易「打臉AI」的運動，因為球員心理狀態、場上節奏及偶發事件，很難完全被數據量化。

法國仍是最被看好的奪冠球隊之一，球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的市場投注度亦名列前茅。（路透）

挪威哈蘭德（Erling Haaland）帶動約60%的球員投注交易額，是所有球員最高。（美聯社）

西班牙是最被看好的奪冠球隊之一。（路透）

加州體育博彩尚未合法。（bet365官網截圖）