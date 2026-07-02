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24年來首次世界盃突破淘汰賽 美國隊2：0擊敗波赫 晉級16強

記者周喆╱聖塔克拉拉報導
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美國隊在舊金山灣區體育場以2比0戰勝波赫，成功晉級16強。(美聯社)
美國隊在舊金山灣區體育場以2比0戰勝波赫，成功晉級16強。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國隊在舊金山灣區體育場以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，終結24年世界盃淘汰賽不勝紀錄，並將於西雅圖迎戰比利時。

2026世界盃足球賽7月1日晚間在舊金山灣區體育場(李維球場)進行32強淘汰賽，東道主美國隊經過90多分鐘激戰，最終以2比0戰勝波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫），成功晉級16強。是美國繼1994年主辦世界盃來，暌違32年再度以地主國晉級16強。

美國隊前鋒Folarin Bolagun在上半場結束前踢進一球，但在下半場被紅牌罰下。下半場美國隊Malik Tillman再進一球。美國隊將於6日在西雅圖對陣比利時隊。

這是美國隊近年來難得的世界盃淘汰賽突破：美國隊在比賽前被視為熱門，但自2021年以來未曾擊敗過歐洲球隊，也已24年未曾贏過世界盃淘汰賽。因此這場2比0的勝利，等於一舉終結了兩項尷尬的歷史紀錄，對美國隊而言，這場勝利證明這支「史上陣容最歐化」的隊伍具備突破淘汰賽魔咒的實力。

美國隊賽前被普遍看好，預測獲勝機率超過90%。比賽中，美國隊在全場6萬多名觀眾助威下占據主動地位，多次威脅波赫隊大門，控球率和射門次數等統計數據均領先對手。

戰至上半場45分鐘，美國隊前鋒Bolagun在禁區內接隊友傳球後起腳射門，攻入一球。下半場64分鐘Bolagun因嚴重犯規被紅牌罰下，美國隊被迫以10人應戰。Bolagun在爭球過程中踩到波士尼亞球員的腳踝。他是美國隊的頭號射手，被罰下後美國隊只能以10人應戰。

下半場82分鐘，以少打多的美國隊獲得前場自由球。美國隊Tillman主踢射入精彩弧線球。美國隊再添一分，鎖定勝局。總結來說，這是一場美國隊「先蓄勢、再驚魂、終守成」的比賽，靠著上半場的精彩破門建立領先，中途因紅牌陷入劣勢，最終憑藉頑強防守與再入一球鎖定勝局，寫下隊史新頁。下一戰美國將迎戰稍早淘汰塞內加爾的比利時隊。

美國隊Folarin Balogun踢進關鍵第一球 ，之後因嚴重違規吃紅牌下場，...
美國隊Folarin Balogun踢進關鍵第一球 ，之後因嚴重違規吃紅牌下場，美國隊最終仍以少勝多，2:0擊敗波赫隊。（美聯社）

精華 FAQ

  • 美國隊在舊金山灣區體育場以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，順利晉級世界盃16強，這也是球隊久違的淘汰賽突破。

  • 前鋒Folarin Bolagun在上半場末段先替美國隊破門，但他下半場因嚴重犯規領到紅牌，被迫退場，球隊隨後以十人應戰。

  • 美國隊下一戰將在7月6日於西雅圖迎戰比利時隊。文章也指出，美國隊終結了多年來無法擊敗歐洲球隊與淘汰賽不勝的尷尬紀錄。

西雅圖 世界盃

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