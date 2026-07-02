舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務

舊金山預算案拍板，華埠多項民生服務保住，但社區人士認為，未來資金壓力仍未解除。（記者李怡翻攝）

舊金山 市長羅偉與市議會日前就總額約169億美元的新財政年度預算案達成協議，原先擬刪減的多項社區服務經費獲得恢復，對高度依賴公共資源的華埠 居民而言，可望減輕部分衝擊。

今年預算審查期間，許多社區團體連日到市政廳請願，希望保住低收入 家庭、長者、移民及公共健康等相關服務。最終，市議會與市長同意在兩年預算中恢復超過2850萬美元原本計畫刪減的經費，涵蓋免費社區大學、公共衛生、心理健康、勞工權益及移民等服務，讓不少非營利機構暫時鬆了一口氣。

對華埠而言，最大的影響在於不少居民仰賴市府補助的社區機構提供中文服務，包括長者福利、租屋協助、移民法律諮詢、心理健康及家庭支援等。若預算大幅縮減，不僅第一線服務能力下降，也可能增加低收入家庭的生活壓力。因此，此次部分經費成功恢復，被不少社區人士視為避免服務出現「斷層」的重要結果。

華埠居民也關心公共建設是否持續推進。其中，花園角重建工程已進入施工階段。雖然建材成本與通膨曾導致工程預算增加，但市府仍持續推動相關計畫，顯示改善華埠公共空間仍是市府長期投資重點之一。

華埠可負擔住房仍面臨挑戰。近年包括單散房（SRO）改善工程及老舊住宅維護。在整體財政吃緊情況下，未來新的住宅及社區建設能否取得充足資金，仍須持續觀察。

此次預算案並未完全消除財政壓力，而是在有限資源下，盡可能維持社區基本服務。對華裔居民來說，最值得關注的不只是預算總額，而是與日常生活息息相關的長者照護、住房、交通、公共安全及中文社區服務能否持續獲得保障。