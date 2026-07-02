我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山預算案拍板，華埠多項民生服務保住，但社區人士認為，未來資金壓力仍未解除。（...
舊金山預算案拍板，華埠多項民生服務保住，但社區人士認為，未來資金壓力仍未解除。（記者李怡翻攝）

舊金山市長羅偉與市議會日前就總額約169億美元的新財政年度預算案達成協議，原先擬刪減的多項社區服務經費獲得恢復，對高度依賴公共資源的華埠居民而言，可望減輕部分衝擊。

今年預算審查期間，許多社區團體連日到市政廳請願，希望保住低收入家庭、長者、移民及公共健康等相關服務。最終，市議會與市長同意在兩年預算中恢復超過2850萬美元原本計畫刪減的經費，涵蓋免費社區大學、公共衛生、心理健康、勞工權益及移民等服務，讓不少非營利機構暫時鬆了一口氣。

對華埠而言，最大的影響在於不少居民仰賴市府補助的社區機構提供中文服務，包括長者福利、租屋協助、移民法律諮詢、心理健康及家庭支援等。若預算大幅縮減，不僅第一線服務能力下降，也可能增加低收入家庭的生活壓力。因此，此次部分經費成功恢復，被不少社區人士視為避免服務出現「斷層」的重要結果。

華埠居民也關心公共建設是否持續推進。其中，花園角重建工程已進入施工階段。雖然建材成本與通膨曾導致工程預算增加，但市府仍持續推動相關計畫，顯示改善華埠公共空間仍是市府長期投資重點之一。

華埠可負擔住房仍面臨挑戰。近年包括單散房（SRO）改善工程及老舊住宅維護。在整體財政吃緊情況下，未來新的住宅及社區建設能否取得充足資金，仍須持續觀察。

此次預算案並未完全消除財政壓力，而是在有限資源下，盡可能維持社區基本服務。對華裔居民來說，最值得關注的不只是預算總額，而是與日常生活息息相關的長者照護、住房、交通、公共安全及中文社區服務能否持續獲得保障。

精華 FAQ

  • 市長羅偉與市議會就約169億美元預算達成協議，原本打算刪減的多項社區服務經費被恢復，讓低收入、長者、移民與公共健康相關項目暫時保住。

  • 因為許多華埠居民依賴市府補助的社區機構提供中文服務，包括長者福利、租屋協助、移民法律諮詢、心理健康與家庭支援，若刪減經費，服務將明顯受影響。

  • 花園角重建工程已進入施工階段，市府也持續推動改善公共空間；但可負擔住房、SRO改善與老舊住宅維護仍缺資金，未來是否能穩定投入仍需持續觀察。

舊金山 華埠 低收入

上一則

美國男足以少勝多2:0擊敗波士尼亞 晉級16強 下場將對陣比利時

下一則

桑尼維爾市水費、垃圾費、汙水費 明年調漲

延伸閱讀

舊金山市府撤回裁員計畫 169億預算過關

舊金山市府撤回裁員計畫 169億預算過關
預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費
紐約客談／取消增警 市府如何保障治安？

紐約客談／取消增警 市府如何保障治安？
華埠衛生局改建 市府月底辦說明會

華埠衛生局改建 市府月底辦說明會
活化空店 市府砸300萬補助39家小商業進駐金山 華埠增2家

活化空店 市府砸300萬補助39家小商業進駐金山 華埠增2家

熱門新聞

一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

2026-06-26 02:20

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮