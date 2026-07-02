舊金山共享滑板車Lime掛牌上市 募資1.74億元

舊金山電動滑板車公司Lime首次公開募股，標誌這家本土企業邁入新紀元。（路透）

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，總部位於舊金山的電動共享滑板車公司Lime於7月1日周三首次公開募股（IPO），距離其2017年成立已近十年。

由優步（Uber）投資的Lime是首批將共享兩輪交通工具引入舊金山街頭的公司之一。它改變了許多舊金山上班族和遊客的出行方式，並讓「微出行(micromobility)」受到了廣泛關注。

儘管Lime採用遠程辦公模式，許多員工不在舊金山本地任職，但該公司正在將當地辦公空間擴大一倍，搬入位於SoMa區Townsend街444號、距離Caltrain車站僅幾步之遙的一處2萬9000平方英尺的辦公場所。該公司全球擁有1148名員工，其中包括100多名灣區 全職員工，隨著舊金山迎來新一輪IPO熱潮，這些員工的個人淨資產很可能將大幅增長。

這家正式名稱為Neutron Holdings的公司，將每股定價為25美元，共籌集1.74億美元。其市值估達16億美元。

這些電動滑板車的一大賣點在於「無樁」（dockless）設計，可以隨意停放在任何人行道上，導致關於雜亂無章和絆倒隱患的投訴。

柏克萊加大 （UC Berkeley）教授、交通可持續性研究中心聯合主任沙欣（Susan Shaheen）表示，相關企業已通過設置指定停放區、地理圍欄、改進車隊管理以及加強執法等措施做出回應。

「共享滑板車剛出現時，大多被視為一種顛覆性技術。如今，它們正日益融入城市的出行生態系統，」沙欣表示，「對於本地出行而言，它們可能為駕車提供了一種替代方案，特別是在停車位有限且交通擁堵問題突出的社區。」

Lime目前業務覆蓋約230個城市和29個國家，正嘗試推出坐式滑板車、雙人騎行和長距離騎行服務。在一些大都市區，該公司已提供自行車和輕便摩托車服務。

沙欣指出，這些公司的商業模式「運營強度極高」，需要持續投入資金用於車隊維護、充電及滑板車的部署。除全職員工外，Lime還擁有一支運營團隊，成員們駕駛廂式貨車四處巡迴，負責回收和重新部署滑板車、維修電池、維護保養，並確保遵守城市規定。

根據向證券交易委員會提交的文件顯示，Uber是Lime的主要投資者，持有約1400萬股Lime普通股，占其總股本的24%。用戶可通過Uber應用查找並預訂Lime電動滑板車。2025年，這一合作關係約占Lime總收入的14%。