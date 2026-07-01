出生公民權裁決 邱信福：華裔歷史勝利再獲確認

舊金山市府律師認為，最高法院維持出生公民權裁定，是華裔歷史勝利再獲確認。（記者李怡╱攝影）

美國最高法院裁定維持美國出生公民權（Birthright Citizenship），再次確認凡出生於美國者依法享有公民身分。舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）6月30日發表聲明，認為這項裁決不僅維護憲法第14修正案保障的基本權利，也再次肯定了1898年由舊金山華裔 青年黃金德（Wong Kim Ark）奠定的歷史性法律原則。

邱信福訂於7月1日上午11時，在舊金山華埠黃金德公園與亞美公義促進會、中華總會館、華人權益促進會等社區團體共同舉行記者會，向社區說明最高法院裁決的意義及後續影響。

邱信福在聲明中表示，出生公民權是美國最明確、最根本的憲法原則之一，其歷史與舊金山密不可分。他指出，128年前，美國最高法院正是在黃金德案中確認，出生於美國的移民子女依法即為美國公民 。而如今最高法院再次重申這項原則，延續憲法保障。

最高法院在判決中指出，公民身分一直是所有在美國出生者參與國家政治與社會生活的重要保障，而第14修正案制定者當年即希望將這項承諾賦予「所有出生於這片土地上的自由人」，法院此次裁決再次確認這項憲法精神仍然有效。

此次案件源於總統川普於2025年1月20日簽署行政命令，試圖限制出生公民權適用範圍，引發多州、地方政府及移民權益團體提起訴訟。舊金山市政府也加入獨立訴訟，挑戰總統行政命令違反美國憲法第14修正案。