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世界盃32強賽美國對陣波赫 今天李維球場開踢

記者王子涵／舊金山報導
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美國隊於周三下午5時，在世界盃32強賽中於李維球場對陣波赫隊。(美聯社)
美國隊於周三下午5時，在世界盃32強賽中於李維球場對陣波赫隊。(美聯社)

就在今天（1日），世界盃美國隊將在李維球場出賽，灣區球迷無不期待，就在今夜慶祝美國隊晉級。

聖荷西信使報（ Mercury News）報導，美國男足周三（1日）在李維球場登場的這一戰，可能成為灣區足球史上最受矚目的比賽之一。美國隊將於周三下午5時，在32強賽中對陣波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫）。美國隊周二在聖荷西PayPal Park訓練，備戰這場關乎晉級命運的淘汰賽。

前美國國腳、聖荷西地震隊（San Jose Earthquake）名宿唐納文（Landon Donovan）日前受訪時說︰「包括我自己踢過的比賽在內，這是我一生中最興奮的一次。」他將親自到場觀戰，相信球迷也會把氣氛推向高點。

歷史上，美國隊並非首次在灣區迎來世界盃關鍵戰。1994年世界盃美國男足曾於7月4日在史丹福球場迎戰巴西，最終在16強賽以0：1落敗，是灣區足球史上的重要記憶。

但今年的情況又有所不同。本屆世界盃為史上規模最大、入場人數最高的一屆，美國隊作為地主之一，是在全國矚目中承受更高期待。

周三李維球場預計將迎來更多球迷。這座自2014年起成為美式足球49人隊主場的球場，本屆世界盃容量為6萬8827人。此前五場小組賽雖缺少真正的超級球星，但平均入場人數仍達6萬8503人，幾乎場場接近滿座。

灣區本地人士、前職業球員麥凱(Josh McKay)表示，這可能是美國隊史上最重要的一場比賽。他指出，與過去相比，如今美國隊球員每周出現在電視轉播中，也經常參與廣告與各類宣傳，球迷對這批球員的熟悉度遠高於以往。

不過，主場優勢並不代表美國隊一路順風。美國隊在小組賽得第一，但遭土耳其絕殺，未能以全勝之姿進入淘汰賽。接下來的對手波赫，則是B組第三名晉級球隊。

對客隊而言，滿場美國球迷反而可能成為動力。澳洲球迷Jackson表示，當球員感受到自己處於客場氛圍時，往往會更享受那種背水一戰的心態。

周三晚間並不會在李維球場誕生世界冠軍，但若從比賽規模、淘汰賽賭注、主場氛圍與美國足球近年發展來看，這場美國隊對波赫的比賽，已足以被列入灣區足球史上最重要的夜晚之一。今天球賽開踢的時候，太陽仍未西下，在地球迷希望，當夜幕低垂、球賽結束之際，也是慶祝美國隊獲勝晉級的時刻。

圖為美國男足贏得中北美洲及加勒比海國家聯賽冠軍時的慶祝照片。（取自美國男足官網）
圖為美國男足贏得中北美洲及加勒比海國家聯賽冠軍時的慶祝照片。（取自美國男足官網）

精華 FAQ

  • 美國隊將在世界盃32強賽中對陣波士尼亞與赫塞哥維納，也就是報導中簡稱的波赫。這場比賽關係晉級命運，因此備受矚目。

  • 因為這是世界盃淘汰賽，主場又在灣區最具代表性的李維球場，加上美國隊近年曝光度高、球迷投入深，讓比賽熱度遠超一般小組賽。

  • 李維球場容量約6萬8827人，前五場小組賽平均上座率已接近滿座。滿場美國球迷可形成強大主場聲勢，也可能激勵客隊以背水一戰心態應戰。

世界盃 聖荷西 灣區

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