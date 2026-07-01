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世界盃／美國隊今登場 加州聖塔克拉拉部分封路

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聖塔克拉拉為世界盃美國隊比賽部分封路 車輛行人須繞行

聖塔克拉拉訊
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美國足球隊7月1日將在李維體育場迎戰波赫隊，進行世界盃32強賽。為了這場比賽，聖塔克拉拉的球迷和居民將不得不繞行部分道路。這場比賽是李維球場舉辦本屆世界盃的第六場也是最後一場比賽。

根據聖塔克拉拉市官網消息，將於1日上午8時時至下午1時封閉Tasman Avenue從Great America Parkway至Calle Del Sol路段，並於下午1時至次日凌晨5時封閉Tasman Avenue從Great America Parkway至Lick Mill Boulevard路段。

車輛需繞行Great America Way、Great America Parkway、Lafayette Street以及Calle De Luna/Calle Del Sol以繞過北部的封閉路段。

San Tomas Aquino Creek Trail也將於上午8時至晚上11時30分禁止自行車和行人通行。行人將繞行Mission College Boulevard)和Great America Parkway以避開溪邊步道封閉路段。自行車將繞行Agnew Road、Lakeshore Drive、Gianera Street 和Stars and Stripes Drive)以避開封閉路段。

停車資訊請上國際足總官方停車網站：justpark.com/us/event-parking/fifa-world-cup-2026，價格從100美元左右到1000美元以上不等。

球迷組織American Outlaws將於周三開球前，在李維體育場西側的藍色停車場（Blue Lot）舉辦賽前聚會。地址是4855 Patrick Henry Drive。歡迎所有年齡層的球迷參加，也歡迎非球迷組織成員參加，無需球票。前往體育場的遊行將於下午3時30開始。

如果不想前往體育場附近，還有很多其他觀賽選擇，例如美國足球協會與聖荷西地震隊合作在San Pedro Square設立的官方觀賽點。這個觀賽點非常受歡迎，球迷必須透過地震隊回覆確認參加。

如果計畫前往球場球應該提前規畫前行程。VTA輕軌列車將開往體育場。Caltrain和BART幾乎可以從灣區的任何地方到達VTA站。

從東灣出發的BART乘客可以搭乘綠線、橘線、藍線或黃線到達Milpitas站。然後轉乘VTA，搭乘橘線到達Lick Mill站，從那裡步行10分鐘即可到達體育場。

來自南灣或半島的球迷可以搭乘Caltrain到山景城站。然後轉乘VTA橙站(Orange Station)，即可步行前往體育場。

精華 FAQ

  • 因美國隊7月1日在李維體育場出戰波赫隊，屬世界盃32強賽，為維持賽事交通與安全，市府將對周邊道路、步道與人車動線進行管制。

  • 1日上午8時至下午1時，Tasman Avenue從Great America Parkway到Calle Del Sol封閉；下午1時至次日凌晨5時，則封閉至Lick Mill Boulevard，車輛需改道。

  • 可搭VTA輕軌前往體育場，或由BART轉Milpitas站再接橙線；南灣與半島可搭Caltrain至山景城站轉乘。若不進場，也可到San Pedro Square官方觀賽點。

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