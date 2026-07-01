舊金山總教區 突關閉138年歷史天主教私校

擁有138年歷史的舊金山天主教聖布里吉德學院突然傳出關閉消息。（取自谷歌地圖）

舊金山 一所擁有138年歷史的天主教學校突然宣布關閉，這項消息是由舊金山天主教總教區於上周發出。

舊金山紀事報報導，舊金山私立聖布里吉德學院（St. Brigid Academy）學生家長於6月25日收到舊金山天主教總教區學校總監的來信，告知學校即關閉，家長已繳納的2萬950美元年度學費押金會在這個夏季稍晚退還。

總教區學校總監費雪（Chris Fisher）說：「在對學校財務狀況進行全面審查，並考慮過所有可行替代方案後，我們在此深表遺憾地宣布，學校已無法永續營運，也無法履行對貴子女的教育使命。」

在關閉聖布里吉德學院的通知發出前，舊金山天主教總教區才剛與兒時在該教區遭神職人員性侵的受害人達成3億9500萬美元的和解協議。在這項協議進行期間，總教區曾宣布破產。但總教區人員表示，學校關閉與這項和解協議無關，主要是因為入學人數太少。

總教區發言人馬洛（Peter Marlow）說：「總教區不會為了籌措和解賠償金而關閉任何學校或教區。」

紀事報表示，聖布里吉德學院主要服務神經非典型（neurodivergent）學生和資優學生，提供學生需要的個人化教育和支持，師生比為四比一。

家長們擔心，在年度招生期結束已久的此時，要為子女找到有空位的類似教育環境或理想的公立學校環境，將十分困難，甚至不可能。有些家長表示，鑑於舊金山天主教學校入學人數減少和已有多所學校關閉，他們對將子女轉學到另一所天主教學校有些擔心。

家長柯克（Lauren Koch）表示，他們一家正在享受期待已久的假期，現在卻不得不匆忙為兒子另找學校。她表示，其子之前上公立學校幼稚園一直有注意力不集中的問題，但在聖布里吉德學校卻如魚得水。

柯克對紀事報說，聖布里吉德學院「對這些在其他學校都格格不入的孩子們來說是一個避風港」，她對學校關閉感到無比難過。

聖布里吉德學院於1888年在舊金山成立，2024年轉型為一所K到8年級的小型學校，學校採混合年齡班級，上個學年有40多名學生，預計下學年將剩下20多名學生。