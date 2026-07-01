威善高在遊行中遭騷擾 裴洛西、陳詩敏同聲譴責

裴洛西與陳詩敏譴責威善高在遊行中遭騷擾事件。(取自Scott Wiener臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 威善高在舊金山跨性別遊行中遭少數激進分子騷擾。

威善高在舊金山跨性別遊行中遭少數激進分子騷擾。 重點二： 裴洛西與陳詩敏譴責威善高受辱，稱威脅仇恨不可容忍。

裴洛西與陳詩敏譴責威善高受辱，稱威脅仇恨不可容忍。 重點三：事件影片在X瘋傳，並牽動兩人爭奪裴洛西席位選情。

舊金山 市議員陳詩敏(Connie Chan)與其主要支持者、前眾議院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)譴責周末發生在舊金山的騷擾事件。一段瘋傳的影片，記錄州參議員威善高(Scott Wiener)遭受騷擾的過程。

裴洛西與陳詩敏譴責威善高在遊行中遭騷擾事件的聲明，是在回應舊金山紀事報的詢問後發出。此前不久，一份社區連署信譴責影片中的行為。威善高與陳詩敏將在11月的聯邦眾議院選舉競選，爭取裴洛西退休後的席位。

影片顯示，一小群激進分子在威善高參加舊金山跨性別遊行時，發生衝突。威善高是同性戀和猶太人。其中一名騷擾者對他說：「你支持以色列的那一刻起，就不是同性戀了。」截至30日，這段影片的觀看次數已超過1200萬次。影片由陳詩敏的支持者Dimitry Yakoushkin發佈在X網站上。他在網上寫道︰「威善高出現在跨性別遊行，我們第一次把他趕出去。」

連署信以「最強烈的措辭」譴責近期針對威善高的騷擾、威脅和人身恐嚇，指出這種恐嚇和騷擾會導致更極端的政治暴力行為，舊金山有相關的痛苦歷史，也有責任永遠不要重蹈覆轍。

數十位政治領袖連署這封信，其中包括支持威善高的舊金山民主黨縣中央委員會數名成員、市議會成員、工會領導人與多位民主黨州議員。其他人包括聯邦眾議員羅康納(Rep. Ro Khanna)，也在社群媒體表達類似觀點。

裴洛西與陳詩敏沒有簽署這封信，但他們在給舊金山紀事報的聲明表示，譴責這起事件。

裴洛西表示，威善高的騷擾事件太過火，譴責一切形式的威脅和恐嚇，其在美國的政治辯論中，沒有立足之地。

陳詩敏也首次公開談到此事。她說︰「作為一名曾遭受仇恨和暴力威脅的人，堅決反對暴力威脅和仇恨言論。我們的城市絕不容忍仇恨和暴力。」