威善高在遊行中遭騷擾 裴洛西、陳詩敏同聲譴責
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舊金山市議員陳詩敏(Connie Chan)與其主要支持者、前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)譴責周末發生在舊金山的騷擾事件。一段瘋傳的影片，記錄州參議員威善高(Scott Wiener)遭受騷擾的過程。
裴洛西與陳詩敏譴責威善高在遊行中遭騷擾事件的聲明，是在回應舊金山紀事報的詢問後發出。此前不久，一份社區連署信譴責影片中的行為。威善高與陳詩敏將在11月的聯邦眾議院選舉競選，爭取裴洛西退休後的席位。
影片顯示，一小群激進分子在威善高參加舊金山跨性別遊行時，發生衝突。威善高是同性戀和猶太人。其中一名騷擾者對他說：「你支持以色列的那一刻起，就不是同性戀了。」截至30日，這段影片的觀看次數已超過1200萬次。影片由陳詩敏的支持者Dimitry Yakoushkin發佈在X網站上。他在網上寫道︰「威善高出現在跨性別遊行，我們第一次把他趕出去。」
連署信以「最強烈的措辭」譴責近期針對威善高的騷擾、威脅和人身恐嚇，指出這種恐嚇和騷擾會導致更極端的政治暴力行為，舊金山有相關的痛苦歷史，也有責任永遠不要重蹈覆轍。
數十位政治領袖連署這封信，其中包括支持威善高的舊金山民主黨縣中央委員會數名成員、市議會成員、工會領導人與多位民主黨州議員。其他人包括聯邦眾議員羅康納(Rep. Ro Khanna)，也在社群媒體表達類似觀點。
裴洛西與陳詩敏沒有簽署這封信，但他們在給舊金山紀事報的聲明表示，譴責這起事件。
裴洛西表示，威善高的騷擾事件太過火，譴責一切形式的威脅和恐嚇，其在美國的政治辯論中，沒有立足之地。
陳詩敏也首次公開談到此事。她說︰「作為一名曾遭受仇恨和暴力威脅的人，堅決反對暴力威脅和仇恨言論。我們的城市絕不容忍仇恨和暴力。」
他是在參加舊金山跨性別遊行時，遭少數激進分子包圍與言語挑釁。影片顯示現場發生衝突，且相關畫面在網路上迅速擴散，引發外界關注。 兩人都公開譴責這起騷擾事件，強調威脅、恐嚇與仇恨言論在美國政治中沒有立足之地。陳詩敏並表示，舊金山不容忍仇恨與暴力。 因為威善高與陳詩敏將在11月競逐裴洛西退休後留下的聯邦眾議院席位，事件不僅成為政治道德爭議，也讓雙方支持者與反對者的對立更加明顯。
精華 FAQ
他是在參加舊金山跨性別遊行時，遭少數激進分子包圍與言語挑釁。影片顯示現場發生衝突，且相關畫面在網路上迅速擴散，引發外界關注。
兩人都公開譴責這起騷擾事件，強調威脅、恐嚇與仇恨言論在美國政治中沒有立足之地。陳詩敏並表示，舊金山不容忍仇恨與暴力。
因為威善高與陳詩敏將在11月競逐裴洛西退休後留下的聯邦眾議院席位，事件不僅成為政治道德爭議，也讓雙方支持者與反對者的對立更加明顯。
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