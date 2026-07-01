傳單稱找人扮羅偉演同志片 本尊幽默回應「代表我成功了」
AI重點
文章重點整理：
疑似搗蛋者張貼傳單，宣稱在尋找扮演舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)的同志成人電影演員，本尊則幽默稱「這代表我已經成功了！」
舊金山紀事報報導，在上星期日LGBTQ驕傲遊行之前的民主黨集會上，舊金山市長羅偉展現了他在嚴肅與幽默之間的游刃有餘。
這場由Alice B. Toklas LGBTQ民主黨俱樂部主辦的驕傲早餐會，吸引了加州政界眾多知名人士，包括前國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、加州州長候選人貝西拉（Xavier Becerra）、舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）以及許多其他民選官員和候選人。該俱樂部稱一年一度的驕傲早餐會是全美規模最大的政治驕傲活動之一。
「在過去的18個月裡，我經歷了很多時刻，有值得驕傲的時刻，也有其他一些時刻，但很少有時刻能比得上在卡斯處區看到一張傳單，上面寫著要找一位扮演市長羅偉角色演成人電影時的那種自豪感，」他說，「我看到了那張傳單，說實話，我當時想『我真的成功了』。」
5月時，一群自稱是舊金山本地人的人在卡斯楚區和海特-阿什伯里區張貼傳單，上面寫著：「急需羅偉模仿者，出演同志成人電影。」這部暫定名為「讓我們吸舊金山」（Let′s Blow San Francisco）的電影，借用了羅偉那句著名的集會口號「Let′s go San Francisco」。
貝西拉也插話表示自己想參與這部電影：「我能不能盡快找到我的模仿者？」他在演講中途說。
他在公開活動上以幽默口吻表示，看到這類傳單反而覺得自己「成功了」，顯示他能把惡作劇化為自嘲，化解尷尬也博得現場笑聲。 傳單宣稱急需羅偉模仿者，出演同志成人電影，還借用他的競選口號改編片名，明顯帶有諷刺與惡搞意味，目的在於吸引注意並製造話題。 活動現場還有佩洛西、貝西拉與謝安宜等人。貝西拉也跟著開玩笑，表示自己想趕快找到模仿者，讓整場活動呈現輕鬆且帶點幽默的氛圍。
精華 FAQ
他在公開活動上以幽默口吻表示，看到這類傳單反而覺得自己「成功了」，顯示他能把惡作劇化為自嘲，化解尷尬也博得現場笑聲。
傳單宣稱急需羅偉模仿者，出演同志成人電影，還借用他的競選口號改編片名，明顯帶有諷刺與惡搞意味，目的在於吸引注意並製造話題。
活動現場還有佩洛西、貝西拉與謝安宜等人。貝西拉也跟著開玩笑，表示自己想趕快找到模仿者，讓整場活動呈現輕鬆且帶點幽默的氛圍。
上一則
北加圖書館槍擊案兇嫌父母 曾就他獲取槍枝權利激烈爭執
下一則