AI履歷充斥 大量自動化投遞與生成內容 衝擊灣區就業市場

超過50%的招聘經理表示，AI生成的簡歷充斥市場，使得篩選真正符合職位要求的候選人變得異常困難。示意圖。(圖／AI生成)

大量求職心切的人採用「噴灑加祈禱」（spraying and praying）的策略盲目撒網，正在損害灣區 科技就業市場的正常運作。

英文媒體SFGATE報導，低效率的惡性循環正在損害招募人員和求職者的利益。只要你能夠連接互聯網，你就會知道，即使對於經驗豐富的從業人員來說，灣區科技業的現狀也遠非理想。

裁員潮持續不斷，而且很可能會愈演愈烈。穩定的工作似乎很難找到，從Reddit上數十條相關的討論來看，現在要找到一份好工作幾乎是不可能的。儘管我們一直被告知情況會好轉，但那些花費多年時間積累技能的年輕一代美國人，如今卻在充斥著「幽靈職位」（ghost jobs）、AI生成的招聘經理的就業市場中，苦苦尋找一份體面的工作。

為了在如今噩夢般的就業市場中生存，求職者們開始「廣撒網」，或者付費請簡歷服務公司每天投遞成千上萬份簡歷，試圖鑽空子找到工作。然而科技業專家稱，這種做法只會造成效率低下的惡性循環，最終損害求職者和雇主雙方的利益。

灣區人才和商業解決方案公司Robert Half最近的調查顯示，超過50%的招聘經理表示，AI生成的簡歷正充斥市場，使得篩選真正符合職位要求的候選人變得異常困難。為了因應這股履歷洪流，33%的招募經理開始使用AI識別工具，並投入更多時間培訓員工如何辨識真實履歷。

Robert Half的科技業招募專家丹尼爾斯（Terah Brossart Daniels）表示：「許多招募經理告訴我們，由於AI產生的履歷通常使用相似的語言、格式和關鍵字，因此越來越難以區分求職者。另一個問題是真實性：一份履歷看起來可能很出色，但雇主現在會花更多時間來驗證候選人的經驗、成就和技術技能在整個面試過程中是否經得起考驗。」

丹尼爾斯說，如果一份履歷看起來太完美，使用千篇一律的通用語言，沒有描述具體的項目或成就，立刻就值得警惕，「真正的求職者往往表達得更自然，包括獨特的措辭和真實的生活經歷」，「過於完美」的履歷也會引起懷疑，尤其是當每句話都語法精準、幾乎沒有變化時。

「人類天生就存在不一致性，」丹尼爾斯說：「而人工智慧則往往更加對稱。」

資深科技招募人員兼職業教練克里利（Bryan Creely）告訴SFGATE，部分問題在於，網路上湧現許多使用人工智慧的履歷服務。這些服務都使用相同的提示，最終產生的履歷讓所有求職者看起來千篇一律。他說，如果求職者付費讓這些服務每天投遞數千份履歷，他們可能會被招募人員列入黑名單。 「科技被濫用的情況太多了，人們在不知不覺中就受到了傷害」。

如今，為了脫穎而出，求職者必須徹底改變策略，不再羅列日常工作，而是著重於自身影響力。他表示，領導者們都以金錢為導向，每個要點都必須展現求職者如何為公司創造收益或節省成本。

不得不承認許多企業現在都在使用人工智慧工具來應對人工智慧產生的履歷氾濫，但這種方法可能會錯過一些完全合格的候選人，並可能對勞動力市場產生嚴重影響。

史丹福大學2026年5月的研究顯示，90%的美國公司使用人工智慧來篩選和排名求職者，其中許多公司依賴同一家第三方公司來尋找人才。該研究解釋說，如果許多公司都依賴同一家第三方供應商，使用相同的演算法來篩選求職者，那麼非常可能會排除成千上萬的求職者，同時導致勞動力同質化。

Robert Half的科技業招募專家丹尼爾斯（Terah Brossart Daniels）。(paid listing on bizjournals.com)