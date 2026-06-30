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迎世界盃及國慶人潮 舊金山警戒升級 啟動跨單位維安

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山市長羅偉周一召開記者會表示，無論任何活動，市府首要任務都是確保居民與訪客安...
舊金山市長羅偉周一召開記者會表示，無論任何活動，市府首要任務都是確保居民與訪客安全。(取自市府TV畫面)

舊金山本周迎來世界盃淘汰賽與獨立日雙重人潮，市府周一宣布加強警力與安全部署，應對接下來數日大批球迷與遊客湧入市區。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周一召開記者會表示，無論是任何活動，市府首要任務都是確保居民與訪客安全。他說：「不論場合為何，我們最重要、也是我最重要的優先事項，始終是保障舊金山居民與遊客的安全。」

今年世界盃已吸引來自全美及世界各地數十萬名球迷到訪灣區。本周最受關注的賽事，是周三在聖塔克拉拉李維球場(Levi's Stadium)舉行的淘汰賽，由地主美國隊迎戰波士尼亞與赫塞哥維納。李維球場在世界盃期間依國際足總(FIFA)規定，臨時更名為「舊金山灣區球場」。

除了球場賽事，舊金山市內也將舉辦多場官方球迷活動與觀賽派對，包括大通中心旁Thrive City與39號碼頭球迷區。周二墨西哥對厄瓜多，以及周三美國隊淘汰賽，都預計吸引大批球迷聚集。

今年獨立日同樣預計帶來大量人潮。美國將在2026年迎來建國250周年，舊金山將於7月4日晚間在金門大橋舉辦大型煙火秀。這將是金門大橋史上第三次施放煙火，煙火將從大橋兩座橋塔與水面駁船發射。市府表示，今年舊金山唯一官方煙火秀將在金門大橋舉行，並提醒民眾，舊金山市內禁止私人施放煙火。

舊金山警察局長劉力一(DerrickLew)表示，警方正與州府及地方多個單位合作，確保大型活動期間公共安全。為應對7月4日所需警力，警局已取消警員休假，增加現場部署。

市府呼籲民眾盡量使用公共交通，並預留充足往返時間。

加州交通廳已宣布，7月4日煙火秀期間，美國101號公路與金門大橋一帶將實施封路與改道。金門大橋官方表示，橋南端停場將於7月4日上午11時至晚間10時關閉；大橋也將在煙火秀前後暫時全面封閉車流，預計煙火結束後約晚間10時恢復通行，但實際時間將視現場安全與交通狀況調整。

羅偉表示，舊金山近期已成功承辦多場大型活動，包括周日舉行的同志大遊行與今年2月的第60屆超級盃。他說，本周舊金山將再次迎來高峰人潮，但市府有信心維持安全與秩序，「現在是身在舊金山的美好時刻。」

精華 FAQ

  • 因為世界盃淘汰賽、官方球迷活動與獨立日煙火接連登場，預期會吸引大量球迷和遊客湧入市區，因此市府提前調整警力與跨單位協調。

  • 加州交通廳將對101號公路與金門大橋周邊封路改道，橋南端停車場也會暫停開放，金門大橋並將在煙火前後短暫封閉車流。

  • 市長羅偉表示安全是首要任務，警方則已與州府及地方單位合作，並取消部分休假、增加現場部署，強調有信心維持秩序。

舊金山 世界盃 羅偉

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