灣區富裕群體 逐漸遠離大眾運輸

儘管灣區富人曾選擇大眾運輸，但最新數據顯示，舊金山大眾運輸通勤者仍以低收入工人階級為主。(本報檔案照)

舊金山 紀事報報導，儘管灣區 僅有極少數上班族乘坐大眾運輸工具通勤，但這一群體卻相當準確地反映了該地區的經濟人口結構：長期以來，富裕上班族乘坐公交和火車的比率，幾乎與低收入 上班族相當。但這些數據會隨時代變遷而波動。而最近，富裕群體逐漸遠離了大眾運輸。

人口普查數據顯示，在2014年，即上個十年科技繁榮期的早期，灣區收入最低和收入最高的員工中，乘坐大眾運輸工具通勤的比率均高於中等收入員工。這很可能反映了兩種截然相反的趨勢。

十年前，富裕的員工有能力住在舊金山、柏克萊和巴洛阿圖等高檔地區，靠近大眾運輸發達的走廊，他們主要前往舊金山市中心的大型辦公室上班，通常由雇主承擔交通費用。與此同時，最貧困的人群往往別無選擇，只能依靠大眾運輸出行。

到2019年，隨著經濟繁榮持續，低收入通勤者可能已被擠出舊金山米慎區（Mission District）和屋崙Temescal社區等正在經歷高檔化改造的地區，比以往任何時候都更多的富裕上班族紛紛湧向BART和Caltrain。

到2024年，隨著富裕階層轉向遠程辦公和混合辦公模式，這一格局再次發生轉變，低收入群體在通勤者中的占比相對於整體勞動力而言有所上升。

這些趨勢反映了市中心高密度區域高端辦公室職位的興衰。唯一從未改變的是藍領工人前往現場工作崗位的需求，舊金山大眾運輸通勤者的收入分布仍持續向工人階級傾斜。

2014年，年收入低於5萬美元的工人占全市勞動力的近15%，但在大眾運輸通勤者中占比卻接近17%。十年後，這類勞動者僅占全市勞動力的約7%，但近11%的通勤者仍依賴大眾運輸前往工作地點。

像Caltrain和BART這樣的以區域列車為主的系統擁有更多富裕的白領乘客，而像Muni和AC Transit這樣以公交為主的運營商則服務於更高比率的低收入用戶。

在2023年秋季至2024年春季期間接受調查的AC Transit工作日乘客中，超過60%的年收入低於5萬美元，這一比率在四大大眾運輸系統中最高。相比之下，近30%的Caltrain乘客年收入超過20萬美元。

總之，隨著大眾運輸機構面臨全球疫情的持續影響、遠程辦公的增加以及預算緊縮，乘坐大眾運輸通勤的員工構成發生了變化。