艾姆瑞維爾公寓多 導致房價下跌

房地產經紀人表示，艾姆瑞維爾房價下跌的主要原因是其市場主要由公寓組成，而灣區大部分地區的公寓市場尚未從疫情期間的低迷中恢復過來。（Google Maps）

艾姆瑞維爾(Emeryville)是小城，擁有迷人海灣景色、適合步行的街道以及種類繁多的零售店和雜貨店，吸引著來自東灣各地的購物者。但是它的房價 會一路暴跌。

舊金山 紀事報報導，2025年5月，艾姆瑞維爾的中價位房屋估計約為53萬美元。一年後，平均房價下跌了16%，至44.5萬美元。

高房價和高利率已經削弱了全美各地的房地產市場。例如，聖荷西的平均房價下跌了6%，東灣地區的房價跌幅更大。但即使在東灣地區，艾姆瑞維爾的情況也十分特殊。自去年5月以來，艾姆瑞維爾的房價跌幅超過了加州 任何其他擁有至少5000人口的城市或非建制社區。

房地產經紀人表示，艾姆瑞維爾房價下跌的主要原因是其市場主要由公寓組成，而灣區大部分地區的公寓市場尚未從疫情期間的低迷中恢復過來。即使考慮到通貨膨脹因素，艾姆瑞維爾一套中價位的公寓價值也僅為2019年的一半多一點，約為40.5萬美元。

Zillow的估價是基於一個城市的所有房屋，而不僅僅是待售房屋，因此這一趨勢並不一定意味著公寓的價格會減半。但賣家確實不得不降低價格。一間位於艾姆瑞維爾與屋崙交界處的兩房公寓，3月掛牌價為73.5萬美元，花了兩個多月才售出，最後以折扣價69.9萬美元成交，比2019年的售價低了約3萬美元。

但公寓貶值的主要原因是，許多中等收入購屋者似乎不再認為公寓是進入房地產市場的理想途徑。東灣房地產經紀人Nikki Lui表示，近年來，公寓業主面臨著高額的業主協會費、維護問題，甚至還有「黑名單」阻礙購屋者獲得抵押貸款。她估計，過去十年間，公寓會費上漲了約 40% 至 60%，讓許多首次購屋者猶豫不決。

「這不是艾姆瑞維爾的問題，」東灣房地產經紀人戈登 (Andrea Gordon) 表示，「而是房產本身的性質問題。」

即便如此，雖然艾姆瑞維爾的獨棟住宅確實往往會引發更激烈的購房競爭，但 Zillow 估計，艾姆瑞維爾獨棟住宅的平均價值也已下降，自 2025 年 5 月以來下降了約 9%，跌幅比鄰近的柏克萊和屋崙更大。艾姆瑞維爾的獨棟住宅數量本來就很少。加州財政廳估計，當地的獨立式單戶住宅不足500棟。

Lui指出，艾姆瑞維爾房地產市場降溫的另一個原因是潛在購屋者有很多選擇。作為加州發展最快的城市之一，艾姆瑞維爾長期以來一直鼓勵住房建設，這使得購房者更容易找到合適的房源。Lui表示，柏克萊和屋崙新建的公寓也拉低了艾姆瑞維爾的租金，為那些認為公寓投資風險過高的人提供了其他選擇。

不過，她和戈登都表示，艾姆瑞維爾的待售房屋市場在過去幾個月有所回升。他們推測，有些購屋者是從舊金山湧入的，舊金山的房價隨著人工智慧的蓬勃發展而飆升。