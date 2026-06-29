台灣主題花車前進金山同志遊行 反應熱烈

今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手Timbri Hotel San Francisco聯合參加遊行。（觀光署提供）

交通部觀光署駐舊金山 辦事處於27、28日參與舊金山同志 驕傲慶典（San Francisco Pride Parade）。今年以「Continue Your Pride Journey in Taipei」為主軸，結合大會主題「Resistance in Action!」，邀請民眾把在北加州 感受到的自由、勇氣與多元能量，延伸至10月31日在台北舉行的台灣同志遊行，親身體驗台灣作為亞洲友善旅遊目的地的開放精神與城市生命力。

駐舊金山台北經濟文化辦事處伍志翔處長表示，台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，長期以民主、安全、自由開放及多元包容的社會環境受到國際肯定。加州與台灣對自由與人權價值的重視，期盼透過參與本次慶典與遊行，向美國民眾及國際旅客傳遞「台灣歡迎每一位旅人」的溫暖訊息，歡迎大家今年親臨台灣，感受亞洲最具代表性的驕傲能量。

今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手Timbri Hotel San Francisco聯合參加遊行；同時首度推出台灣主題花車，由最受歡迎的台灣喔熊帶領民眾聚焦台北101、平溪天燈、高雄龍虎塔、蘭嶼拼板舟、嘉義阿里山小火車、鄒族文化、野柳地質公園女王頭，並展現珍珠奶茶原創地與在地美食魅力，更融入對原生種動物台灣藍鵲和石虎的生態環境關懷。全方位展現台灣從城市到自然、從文化到生態的多元樣貌，藉此進一步提升台灣的國際能見度。

觀光署駐舊金山辦事處李思賢主任表示，台灣不只是美食、山海與文化兼具的旅遊目的地，更是一個讓旅人能自在探索、安心停留並感受真誠款待的地方。「Resistance in Action!」對台灣觀光而言，代表把友善價值轉化為竭誠邀請。無論是城市漫遊、夜市美食、茶文化體驗、或是山林步道、自行車與溫泉的漫活樂遊，旅客都能在台灣看見自由、多元與熱情共存的生活風景。

此外，觀光署連續兩天在市府廣場前設置台灣觀光展攤，不僅提供豐富的旅遊諮詢，更打造台北101的3D沉浸式拍照牆，讓民眾彷彿瞬間跨越太平洋「走進台北地標」，將對台灣的好奇轉化為實際出發的旅遊靈感。同時，觀光署也推出「Kick Off Your Next Adventure」主題線上互動網頁www.feeltaiwan.com，透過趣味問答帶領大眾認識台灣的城市魅力、便利交通、人文美食和自然美景。完成網頁登錄者，將有機會獲得由中華航空、長榮航空和星宇航空贊助的舊金山至台北來回機票，以及觀光署多項精美獎品。

今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手Timbri Hotel San Francisco聯合參加遊行。（觀光署提供）