我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

台灣主題花車前進金山同志遊行 反應熱烈

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手T...
今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手Timbri Hotel San Francisco聯合參加遊行。（觀光署提供）

交通部觀光署駐舊金山辦事處於27、28日參與舊金山同志驕傲慶典（San Francisco Pride Parade）。今年以「Continue Your Pride Journey in Taipei」為主軸，結合大會主題「Resistance in Action!」，邀請民眾把在北加州感受到的自由、勇氣與多元能量，延伸至10月31日在台北舉行的台灣同志遊行，親身體驗台灣作為亞洲友善旅遊目的地的開放精神與城市生命力。

 駐舊金山台北經濟文化辦事處伍志翔處長表示，台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，長期以民主、安全、自由開放及多元包容的社會環境受到國際肯定。加州與台灣對自由與人權價值的重視，期盼透過參與本次慶典與遊行，向美國民眾及國際旅客傳遞「台灣歡迎每一位旅人」的溫暖訊息，歡迎大家今年親臨台灣，感受亞洲最具代表性的驕傲能量。

今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手Timbri Hotel San Francisco聯合參加遊行；同時首度推出台灣主題花車，由最受歡迎的台灣喔熊帶領民眾聚焦台北101、平溪天燈、高雄龍虎塔、蘭嶼拼板舟、嘉義阿里山小火車、鄒族文化、野柳地質公園女王頭，並展現珍珠奶茶原創地與在地美食魅力，更融入對原生種動物台灣藍鵲和石虎的生態環境關懷。全方位展現台灣從城市到自然、從文化到生態的多元樣貌，藉此進一步提升台灣的國際能見度。

 觀光署駐舊金山辦事處李思賢主任表示，台灣不只是美食、山海與文化兼具的旅遊目的地，更是一個讓旅人能自在探索、安心停留並感受真誠款待的地方。「Resistance in Action!」對台灣觀光而言，代表把友善價值轉化為竭誠邀請。無論是城市漫遊、夜市美食、茶文化體驗、或是山林步道、自行車與溫泉的漫活樂遊，旅客都能在台灣看見自由、多元與熱情共存的生活風景。

 此外，觀光署連續兩天在市府廣場前設置台灣觀光展攤，不僅提供豐富的旅遊諮詢，更打造台北101的3D沉浸式拍照牆，讓民眾彷彿瞬間跨越太平洋「走進台北地標」，將對台灣的好奇轉化為實際出發的旅遊靈感。同時，觀光署也推出「Kick Off Your Next Adventure」主題線上互動網頁www.feeltaiwan.com，透過趣味問答帶領大眾認識台灣的城市魅力、便利交通、人文美食和自然美景。完成網頁登錄者，將有機會獲得由中華航空、長榮航空和星宇航空贊助的舊金山至台北來回機票，以及觀光署多項精美獎品。

今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手T...
今年觀光署與駐舊金山台北經濟文化辦事處以「Taiwan in SF」組隊，攜手Timbri Hotel San Francisco聯合參加遊行。（觀光署提供）

精華 FAQ

  • 本次活動主軸為「Continue Your Pride Journey in Taipei」，希望把北加州的自由、勇氣與多元能量延伸到台北，進一步邀請民眾來台體驗台灣友善旅遊氛圍。

  • 花車由喔熊領軍，呈現台北101、平溪天燈、高雄龍虎塔、蘭嶼拼板舟、阿里山小火車等景點，也加入珍奶、美食與台灣藍鵲、石虎等生態元素。

  • 除了花車與遊行，觀光署也在市府廣場設展攤與3D拍照牆，並推出線上互動網頁，完成登錄還可抽中航空公司贊助的舊金山至台北來回機票。

同志 舊金山 加州

上一則

金山咖啡館捐3萬 力挺LGBTQ族群

下一則

灣區醫院重建 接軌抗震新標準

延伸閱讀

舊金山同志遊行台灣花車首登場 「台灣喔熊」領隊受歡呼

舊金山同志遊行台灣花車首登場 「台灣喔熊」領隊受歡呼
台灣花車「檳榔西施」驕傲大遊行 曼哈頓周日登場

台灣花車「檳榔西施」驕傲大遊行 曼哈頓周日登場
品牌台灣7月登場 姐妹市盼搭文化橋梁深化台美交流

品牌台灣7月登場 姐妹市盼搭文化橋梁深化台美交流

紐約驕傲大遊行 台灣變裝皇后「檳榔西施」造型亮相

紐約驕傲大遊行 台灣變裝皇后「檳榔西施」造型亮相
「品牌台灣」文化交流論壇 7/18灣區免費參加

「品牌台灣」文化交流論壇 7/18灣區免費參加

熱門新聞

一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
SFO平均航班延誤時間已從去年同期約5分鐘，增加至今年約20分鐘，等於暴增四倍。(舊金山國際機場網站提供)

SFO延誤率增4倍 下午、晚間航班最嚴重 數量大幅增加

2026-06-23 16:37
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡