灣區醫院重建 接軌抗震新標準

北加州所有主要的醫療機構都在進行抗震升級改造。圖為聖荷西的凱瑟醫療中心。(Google Maps)

灣區各醫療系統正競相重建、改造或更換老舊醫院，以趕在2030年加州 政府規定的最後期限前完成。期限要求醫療中心不僅要能經得起大地震 的考驗，還要在地震後繼續為病人提供治療。

聖荷西 信使報報導，2030年加州衛生監管機構將對醫院的結構完整性和抗震能力實施更嚴格規定。這些規定於上世紀90年代通過。距離最後期限不到四年，各醫院的管理人員已進入建設階段，新醫院有的正在規畫建設，有的已經開工建設，而各個醫療園區的改造工程也在如火如荼進行中。

「北加州所有主要的醫療機構都在進行抗震升級改造，」建築公司Swinerton的醫療項目主管帕倫博（Nick Palumbo）表示。

在聖荷西，凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）正在建造一座新的醫療中心，以取代無法達到新標準的舊設施。史丹福大學醫學院正在對半島校區醫院建築進行改造，並斥資兩億美元擴建位於布利桑頓的三谷校區。沙特醫療集團也提議在艾姆瑞維爾建造一座耗資10億美元、共17層的醫院大樓，以取代位於柏克萊的醫療中心。該中心的高層表示，進行抗震升級改造並不現實。

醫院主要負責承擔抗震建築升級改造的費用，加州醫院協會對這筆費用感到擔憂。發言人西蒙(David Simon)表示，全州醫院已花費600億美元用於改造現有建築或新建醫療中心以符合抗震標準，還需要750億美元的投資。

西蒙在電子郵件中寫道：「醫療服務獲取面臨嚴峻風險。醫院將被迫做出艱難的抉擇，例如削減服務，將導致患者就醫機會減少，並造成人員失業。」

一些小型和鄉村醫院有資格獲得三年延期。大多數醫療中心將被要求符合抗震標準，否則將不得不轉型，不再作為綜合急診醫院使用。

醫院高層並未得到加州州長紐森的理解，他否決了一項允許所有醫院申請五年延期的法案。結構工程團體和護理師協會反對給予醫院更多時間來達到標準。

「加州醫院30年來都知道，他們必須在2030年之前完全符合標準，」紐森在否決信中寫道， 「問題不在於加州是否會遭受重大地震，而在於何時發生。」

行業刊物分析加州醫療保健資訊取得部門的數據後顯示，截至去年，加州45%的醫院不符合2030年的抗震安全標準。

「那些目前正在採取正確措施，而不是等到最後一刻才行動的醫院都明白，這個過程需要數年時間，」帕倫博說。

舊金山灣區面臨的風險尤其嚴峻。根據柏克萊地震實驗室的數據顯示，從現在到2036年，灣區發生6.7級或以上地震的機率高達63%。

過去，加州地震曾導致醫院倒塌，造成毀滅性後果。 1971年，一場6.6級地震摧毀了洛杉磯地區的醫療中心。西爾瑪一家綜合醫院的四棟建築倒塌，造成47人死亡。

凱瑟醫療集團在聖荷西新建的醫院預計於2029年開幕。發言人表示，這座擁有300個床位的綜合醫院佔地65萬平方呎，是現有聖荷西醫療中心的兩倍。