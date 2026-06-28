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Pride+世界盃 引爆金山雙重觀光潮

記者李怡/舊金山報導
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受市中心湧入觀光客人潮效應，華埠街頭27日也是遊客滿滿。（記者李怡/攝影）
受市中心湧入觀光客人潮效應，華埠街頭27日也是遊客滿滿。（記者李怡/攝影）

一年一度的舊金山同志驕傲月（Pride）周末遇上2026世界盃（FIFA World Cup）賽事，今年為舊金山帶來罕見的「雙重觀光熱潮」。據旅遊局消息稱，從26日起至28日，市中心、聯合廣場、南市場區及鄰近地區飯店住房率大幅攀升，不少旅館接近客滿；餐廳、酒吧及零售商也迎來今年最繁忙的周末之一。

今年Pride與世界盃賽事時間重疊，不僅吸引來自全美及海外旅客、 球迷，也為市中心商業活動注入活力。透過大型活動帶動觀光與消費，也是舊金山推動市中心經濟復甦的重要策略，希望讓更多人重新回到舊金山，感受城市活力。

據旅遊局觀察，聯合廣場、市場街、海濱區一帶住房需求自周中開始快速增加，熱門飯店周末滿房。除了參加Pride遊行與相關活動的旅客外，也有不少足球迷選擇以舊金山作為住宿據點，再搭乘火車和捷運等公共交通工具前往南灣的李維球場觀看世界盃比賽。

大量旅客也為市中心商圈帶來可觀商機。市區的餐廳、咖啡館、酒吧及零售商迎來人潮，不少店家延長營業時間，希望把握一年難得的黃金周末。

由於華埠距離聯合廣場、市政中心及遊行場地近，不少遊客在參加活動之餘，會前往華埠品嚐中式餐飲、購買伴手禮及參觀歷史街區。部分商家表示，希望今年能延續去年大型活動帶來的人潮效應，提升周末營業額。

本周末因應數十萬民眾湧入市中心，舊金山警察局、消防局及交通局已全面加強部署。Pride大遊行期間，市場街及周邊道路實施交通管制，Muni多條公車及電車路線改道。市府呼籲民眾盡量搭乘公共交通工具，並預留充足通勤時間。

對舊金山而言，今年Pride周末不僅是一場年度盛會，也成為檢驗市中心復甦成果的重要時刻。預計亮眼的觀光、住宿、餐飲及零售表現，可望為即將到來的暑假旅遊旺季及後續大型活動奠定好基礎。

受市中心湧入觀光客人潮效應，華埠街頭27日也是遊客滿滿。（記者李怡/攝影）
受市中心湧入觀光客人潮效應，華埠街頭27日也是遊客滿滿。（記者李怡/攝影）

受市中心湧入觀光客人潮效應，華埠街頭27日也是遊客滿滿。（記者李怡/攝影）
受市中心湧入觀光客人潮效應，華埠街頭27日也是遊客滿滿。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 因為一年一度的Pride周末與2026世界盃賽事時間重疊，吸引全美及海外旅客、球迷同步湧入，帶動市中心與周邊地區住宿、餐飲及零售需求大增。

  • 聯合廣場、市場街、南市場區及鄰近地帶需求最強，住房率自周中起快速上升，熱門飯店幾乎滿房，也反映大型活動對市中心商業的帶動效果。

  • 舊金山警察局、消防局與交通局已加強部署，Pride大遊行期間市場街周邊實施交通管制，Muni多條路線改道，並呼籲民眾盡量搭乘公共運輸。

世界盃 觀光 舊金山

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