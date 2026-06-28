卡痛在加州列違法藥物 灣區仍隨處可見

網路上的「Feel Free」廣告。(botanictonics.com)

有一種藥物現在在加州 已是非法的，但為什麼在舊金山灣區 仍然隨處可見、很容易買到？

舊金山紀事報報導，莉莉威爾森（Lily Wilson）自稱是健康達人（health nut），是納巴谷卡利斯托加（Calistoga）的一位資深瑜伽教練，她從未有過任何成癮問題。為了更健康、更充實地生活，她毫不費力地戒掉了飲酒。

所以四年前，當一位健康播客主推廣「卡痛」（kratom）作為改善情緒的補充劑，並提供40%的折扣時，她並沒有多想就訂購了一箱卡痛能量飲。

起初，這些飲品確實有效，帶來了廣告宣傳中所說的「愉悅感提升」。威爾森說，在聚會前飲用這些飲品讓她更容易與人交流，而在運動前飲用則能給她額外的能量–足以讓她一口氣完成最長的跑步。

但幾個月後，這些小瓶裝的2盎司飲料（類似於5小時能量飲料，每瓶售價約10美元）就開始控制她的生活。威爾遜滿腦子想的都是下一瓶卡痛。她的男朋友開始注意到她行為上的改變：她變得易怒，無法鬆弛下來。

「它確實能做到它所說的一切，直到某個階段，」威爾遜說，「當你上癮之後，依賴性就會襲來，你再也無法感受到起初的那種感覺了。」她說，這款名為「Feel Free」（感受自由）的飲料名字很有諷刺意味，「因為你會被它牢牢束縛住。」

去年年底，加州衛生官員宣布，像「Feel Free」這樣的卡痛衍生食品和飲料在加州生產或銷售均屬非法。然而幾個月過去了，在舊金山灣區，卡痛產品仍然隨處可見–在菸草店、便利商店，甚至在舊金山一家自稱是該市「唯一一家卡痛專賣店」的商店裡都能找到。

卡痛由東南亞一種樹的葉子製成，在美國，它以粉末、軟糖、膠囊、飲料和濃縮液體提取物的形式在煙草店和便利商店出售。低劑量的卡痛會產生類似興奮劑的感覺，而高劑量則會產生類似鴉片類藥物的效果，包括鎮靜、欣快感和止痛。

研究表明，數百萬美國人服用卡痛產品，並認為它有助於緩解焦慮、慢性疼痛、鴉片類藥物戒斷症狀或精力不足。但關於如何安全使用卡痛，包括正確的劑量以及它與其他藥物的相互作用，目前尚缺乏確鑿的資訊。聯邦食品藥物管理局FDA尚未批准卡痛用於任何醫療用途，衛生官員警告，卡痛可能導致依賴性、戒斷反應、癲癇發作和過量服用。