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卡斯楚多家同志酒吧引進人臉辨識 惹隱私爭議

記者李怡/舊金山報導
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卡斯楚區酒吧業者引進人臉辨識系統，引發隱私權爭議。（記者李怡/攝影）
卡斯楚區酒吧業者引進人臉辨識系統，引發隱私權爭議。（記者李怡/攝影）

舊金山卡斯楚區（Castro）多家同志酒吧近日因導入人臉辨識身分驗證系統，引發社區對個人隱私與公共安全的激烈討論。

根據SFGATE報導，包括The Mix、Badlands及Toad Hall等酒吧，近年開始使用名為Patronscan Guard+的身分驗證設備。顧客入場時除了出示政府核發的證件外，系統還會拍攝臉部照片，並記錄姓名、出生日期、郵遞區號等資料，以確認身分及防範假證件、暴力事件與竊盜案件。

有顧客質疑，自己原以為只是進行年齡查驗，事後才發現相關資料可能在使用同一系統的酒吧間共享，引發對個資蒐集範圍及使用方式的疑慮。一名長期光顧Castro酒吧的民眾公開批評該系統後，更一度遭酒吧拒絕入場，使事件迅速在社群媒體發酵。酒吧管理層事後表示，拒絕入場並非管理階層授意，已向當事人致歉，並表示歡迎其再次光顧。

隨著爭議擴大，數位人權團體呼籲民眾在Pride周末避免前往使用相關系統的酒吧，認為建立LGBTQ族群出入場所的資料庫，可能增加個資外洩或遭濫用風險。

據政策分析師表述，加州法律對於酒吧掃描及保存顧客身分證資料設有限制，若資料進一步跨店分享，是否符合州法規範，仍有待主管機關進一步釐清。

SFGATE報導，酒吧業者認為，導入系統主要目的是保障員工及顧客安全。The Mix管理層表示，2025年曾有酒客遭拒絕入場後，在店外攻擊酒吧員工，造成重傷住院，這起事件促使酒吧決定引進更完善的身分驗證及黑名單管理系統，以降低暴力事件再次發生的風險。管理層強調，如果未來有證據顯示系統存在不當使用個資情形，也願意重新評估是否繼續使用。

對華人社區而言，此事件反映的是更廣泛的公共議題。近年美國零售商、球場、機場及娛樂場所愈來愈多採用人工智慧及生物辨識技術，在提升公共安全與防範犯罪的同時，也引發個人隱私、資料安全及政府監管是否跟得上的討論。

精華 FAQ

  • 根據報導，The Mix、Badlands與Toad Hall等卡斯楚同志酒吧已陸續導入Patronscan Guard+。顧客入場時除查驗證件，系統還會拍攝臉部影像並記錄個資。

  • 爭議主因是顧客原以為僅做年齡查驗，後來卻發現姓名、出生日期、郵遞區號等資料可能跨店共享。外界擔心蒐集過度，且可能造成外洩或被濫用。

  • 業者表示，導入系統是為了防範假證件、暴力衝突與竊盜，尤其曾發生酒客遭拒後攻擊員工的事件。若未來證實有不當使用個資，也願意重新評估是否續用。

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