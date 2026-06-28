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威善高參加跨性別遊行 遭抗議者包圍辱罵

記者李怡/舊金山報導
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威善高參與跨性別遊行，遭抗議者包圍、騷擾。（記者李怡/攝影）
威善高參與跨性別遊行，遭抗議者包圍、騷擾。（記者李怡/攝影）

舊金山Pride周末活動26日晚間由跨性別遊行（Trans March）揭開序幕，數千名民眾從Dolores Park出發，走向田德隆區。活動期間，加州州參議員威善高（Scott Wiener）在現場遭部分抗議者包圍、辱罵與推擠，最後在安全人員協助下提前離開；另外有活動者與警方衝突，5人被逮捕。

威善高事後表示，他尊重民眾表達不同政治立場的權利，但人身騷擾與肢體威嚇已經超出和平抗議範圍。他表示，自己多年來都參與跨性別遊行，這是他首次因現場安全問題無法全程參與。他也指出，這類行為令人無法接受，並傷害了活動原本支持跨性別社群、凝聚城市團結的精神。

據了解，部分抗議者不滿威善高對加薩戰爭及以巴議題的立場，在活動現場高喊口號並要求他離開。

其實，威善高早在他讀大學時就「出櫃」，多年來都公開他的「同志」身分，也是長期被視為加州政壇中最積極推動LGBTQ權益的民選官員之一，但近年在外交及中東議題上的表態，也使他在進步派選民中面臨更多壓力。

此事之所以受到關注，不只是因為發生在Pride周末活動的開端，也因威善高目前是舊金山最具影響力的州級政治人物之一。他代表的州參議會第11選區涵蓋舊金山及北聖馬刁縣，同時也被視為未來CA-11國會選區的重要候選人。

對華人社區而言，威善高長期參與舊金山住房、交通、治安、LGBTQ權益及亞裔社區相關政策。他的政治動向與未來選舉布局，都可能影響舊金山及灣區華人選民。

同晚，跨性別遊行尾聲時，另發生警民衝突。舊金山警局表示，事件起因於警員試圖逮捕一名涉嫌在市場街樓宇上噴漆的民眾，現場有人阻撓執法，最後有5人被捕，也有警員受傷。部分遊行參與者則批評警方執法過當。相關爭議讓今年Pride周末在歡慶氣氛之外，也增添了政治對立與公共安全討論。

威善高參與跨性別遊行，遭抗議者包圍、騷擾。（記者李怡/攝影）
威善高參與跨性別遊行，遭抗議者包圍、騷擾。（記者李怡/攝影）

威善高參與跨性別遊行，遭抗議者包圍；事後他表示，騷擾令人無法接受，因而提前離開。...
威善高參與跨性別遊行，遭抗議者包圍；事後他表示，騷擾令人無法接受，因而提前離開。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 他在活動中被部分抗議者包圍、辱罵與推擠，最後在安全人員協助下提前離開現場。威善高表示，這已超出和平抗議範圍，也讓他首次無法全程參與多年來固定出席的遊行。

  • 據報導，部分抗議者不滿他對加薩戰爭及以巴議題的立場，因此在現場高喊口號並要求他離開。雖然他長期支持LGBTQ權益，但其外交與中東表態近年也引發進步派壓力。

  • 遊行尾聲時，警方試圖逮捕一名涉嫌在市場街建築噴漆的人，過程中有人阻撓執法，最後有五人被捕，且有警員受傷。部分參與者則批評警方執法過當，讓現場爭議升高。

跨性別 加州 舊金山

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