阿縣第2位獲釋死刑犯 控陪審團歧視索賠2.82億

已有兩位獲釋的死刑犯提起訴訟，向阿拉米達縣合計索賠逾5億美元。(取自阿拉米達縣地方檢察官辦公室臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿拉米達縣第二位獲釋死刑犯戴克斯求償二億八千二百萬美元。

阿拉米達縣第二位獲釋死刑犯戴克斯求償二億八千二百萬美元。 重點二： 訴訟指控檢察官系統性排除黑人與猶太人陪審員，涉種族歧視。

訴訟指控檢察官系統性排除黑人與猶太人陪審員，涉種族歧視。 重點三：兩案合計求償達五億七千二百萬美元，縣府與檢方暫未回應。

阿拉米達縣第二位獲釋的死刑 犯提起訴訟，向阿縣索賠2億8200萬美元。兩起訴訟共計索賠5億7200萬美元，原因是阿縣的陪審團排除醜聞(jury exclusion scandal)。

「聖荷西信使報」報導，第二位獲釋死刑犯本月起訴阿拉米達縣，索賠數億美元。他表示，由於檢察官系統性地阻止黑人陪審員參與他的謀殺案審判，導致他一生的大部分時間都被錯誤地在監獄中度過。

52歲的戴克斯(Ernest Dykes)23日在聯邦地區法院提起訴訟，要求阿縣支付2億8200萬美元。這項訴訟大幅提高陪審團排除醜聞的賠償金額，醜聞已導致多名前死刑犯獲釋。本月稍早，另一名獲釋的死刑犯也起訴阿縣，索賠金額更高，導致阿拉米達縣因涉嫌「系統性歧視 」(systematic discrimination)黑人與猶太人，可能面臨賠償總額達到5億7200萬美元。

阿拉米達縣地方檢察官辦公室，拒絕對此訴訟置評。

2024年，一名聯邦法官在戴克斯案中的裁決，揭露這起醜聞。詳細列舉「強有力證據」，顯示檢察官蓄意以種族和宗教為由，將黑人與猶太人排除在陪審團之外。美國地區法官查布里亞(Judge Vincent Chhabria)在判決寫道，在戴克斯案中，該辦公室檢察官存在嚴重瀆職行為模式，死刑案件自動排除猶太人與非裔美國人陪審員。

這項裁決促使時任地方檢察官普萊斯(Pamela Price)重新審查阿縣所有仍被判處死刑的人的案件，總計近36人。其中許多人獲得新的判決和假釋機會。

在戴克斯的案件，普萊斯的行政部門在聯邦法官做出裁決幾個月後，就著手重新審查戴克斯的刑期。他最終承認過失殺人罪、謀殺未遂罪和二級搶劫罪，被判處32年監禁。並隨後於2025年8月獲釋。

戴克斯因1993年搶劫未遂導致其前房東的孫子蘭斯克拉克(Lance Clark)死亡而被判處死刑。戴克斯先是朝房東的脖子開槍，隨後子彈擊中坐在祖母車裡的蘭斯。據法庭紀錄顯示，這名男孩在被送往醫院前死亡，距離他九歲生日僅五天。

在訴訟中，戴克斯強調殺人是「無意的」(unintentional)，並且他「立即對自己的行為感到後悔」，自首並淚流滿面認罪。

訴訟稱，在尋求判處戴克斯死刑的同時，該案的檢察官卡邁爾(Colton Carmine)設法阻止任何黑人進入陪審團。

聖荷西信使報嘗試聯絡卡邁爾，但未成功取得置評。