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嚴打人口販運 金山警攔查救出17歲少女

記者李怡／舊金山報導
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謝安宜宣布，警方日前在田德隆區一次例行交通攔查中，成功救出一名被脅迫從事性交易的...
謝安宜宣布，警方日前在田德隆區一次例行交通攔查中，成功救出一名被脅迫從事性交易的17歲少女。（記者李怡/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山在Pride遊行前夕強化維安，同步打擊人口販運犯罪。
  • 重點二：警方田德隆區例行攔查車輛，救出一名遭性交易剝削的17歲少女。
  • 重點三：嫌犯已遭起訴並聲請羈押，案件仍由警方特殊小組深入追查。

同志驕傲月（Pride）大遊行即將登場，舊金山預計迎來數十萬遊客。市府加強維安之際，也同步強化打擊人口販運犯罪。舊金山地方檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）宣布，警方日前在田德隆區一次例行交通攔查中，成功救出一名17歲少女，並逮捕涉嫌將她從東灣帶到舊金山從事性交易的男子，目前已依未成年人人口販運等重罪起訴。

案件發生於6月20日。田德隆分局警員執勤時攔查一輛可疑車輛，過程中發現坐在後座的少女神情緊張、舉止異常。員警憑藉多年執法經驗，立即將少女帶下車單獨詢問，確認她年僅17歲，且是在違反本人意願的情況下被帶到舊金山，涉嫌遭人口販運並被迫從事性交易。

警方隨即逮捕嫌犯奧勞特（OtisRouter）並指出，勞特涉嫌自東灣將少女帶往舊金山進行性交易，目前被控未成年人人口販運及教唆未成年人從事賣淫等罪名。因嫌犯具有危害公共安全之虞，因此向法院聲請羈押，不得保釋。

謝安宜表示，這起案件能夠及時偵破，完全來自第一線員警的敏銳觀察與專業判斷。「如果不是員警在例行交通攔查時察覺異狀，這名少女很可能仍持續遭受控制與剝削。」她也特別感謝舊金山警察局局長劉力一（Derrick Lew）及田德隆分局警員的努力，並透露受害少女目前已平安與家人團聚。

對於外界關心嫌犯是否還涉及其他人口販運案件，謝安宜表示，警方已取得更多證據，目前案件仍屬初期調查階段，已交由警局特殊小組進行深入調查。

謝安宜表示，隨著舊金山近年陸續舉辦大型體育賽事、國際會議及節慶活動，吸引大量遊客湧入，市府除投入更多警力維護治安外，也將人口販運列為重點打擊犯罪之一。她也呼籲民眾，若發現疑似人口販運或未成年人遭受剝削情形，應立即向警方通報，共同守護社區安全。

謝安宜宣布，警方日前在田德隆區一次例行交通攔查中，成功救出一名被脅迫從事性交易的...
謝安宜宣布，警方日前在田德隆區一次例行交通攔查中，成功救出一名被脅迫從事性交易的17歲少女。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 案件發生於6月20日，地點在舊金山田德隆區。當時警方進行例行交通攔查，意外發現後座少女神情緊張，進一步查出她疑似遭人口販運。

  • 員警在攔查可疑車輛時，注意到坐在後座的少女神情異常、十分緊張，遂將她單獨帶下車詢問，確認她年僅17歲，且並非自願被帶到舊金山。

  • 嫌犯被控未成年人人口販運、教唆未成年人從事賣淫等重罪，且因有危害公共安全之虞遭聲請羈押。警方也已取得更多證據，交由特殊小組續查是否涉及其他案件。

同志 舊金山

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