周日同志大遊行 舊金山多條道路封閉、Muni大規模改道

因驕傲月遊行，自26日起舊金山多條道路封閉，Muni大規模改道，民眾出行需提前準備。（記者李怡╱攝影）

一年一度的舊金山同志 驕傲月（Pride）大遊行將於28日（周日）上午10時30分在市場街舉行。舊金山市交通局（SFMTA）提醒，市中心及市政中心周邊自26日起陸續實施道路封閉，Muni多條公車及輕軌路線也將改道，呼籲民眾提早規畫行程，盡量搭乘大眾運輸前往。

SFMTA表示，配合Pride慶典舞台搭建及活動進行，部分道路自26日起開始封閉，管制將持續至29日（周一）清晨。受影響範圍主要集中在市政中心周邊，包括Polk Street、Larkin Street、Hyde Street、McAllister Street、Grove Street、Turk Street及Eddy Street等路段，活動期間將禁止車輛通行。

周日舉行的Pride大遊行將於上午10時30分自Market街與Beale街口出發，一路沿Market街向西行進，終點位於Market街與第8街附近，自當日上午9時30分起，Market街Beale街至第9街路段將全面封閉，沿線所有路口也將禁止車輛穿越，預計至晚間8時左右才會陸續恢復通行。

受到道路封閉影響，多條行經市中心的Muni路線將改道行駛，其中不少原本行駛Market街的公車將改經Mission街，並停靠14 Mission路線沿線站點。包括5 Fulton、5R Fulton Rapid、6 Hayes/Parnassus、19 Polk、27 Bryant等多條公車路線都將調整行車動線。部分班次則會提前折返，不再進入Market街路段。

交通局建議，前往觀賞遊行或參加Pride活動的民眾，最好搭乘Muni地鐵或灣區捷運。參加遊行隊伍者可在Embarcadero站下車，前往遊行集合區。沿途觀賞遊行則可到達Montgomery、Powell或Civic Center等車站步行前往。由於活動期間市中心停車位十分有限，加上多條道路封閉，開車前往不僅容易遇到塞車，也很難找到停車位。

除了周日大遊行外，本周Pride系列活動還包括26日晚間的跨性別遊行及27日舉行的女同志遊行，相關活動也將造成卡斯楚區（Castro）、多洛雷斯公園（Dolores Park）及市場街部分路段交通管制，部分Muni路線將依現場情況臨時改道。SFMTA呼籲民眾出發前先查詢即時交通資訊，預留更多交通時間，以免影響行程。

因驕傲月遊行，自26日起舊金山多條道路封閉，Muni大規模改道，民眾出行需提前準備。（記者李怡╱攝影）

因驕傲月遊行，自26日起舊金山多條道路封閉，Muni大規模改道，民眾出行需提前準備。（記者李怡╱攝影）