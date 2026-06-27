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黃金德「我是美國人」壁畫 金山華埠揭幕

記者李怡╱舊金山報導
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為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記...
為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記者李怡╱攝影）

為紀念華裔美國人民權先驅黃金德（Wong Kim Ark）及其改變美國憲法歷史的重要貢獻，美國華人歷史學會26日在舊金山華埠都板街701號舉行「我是美國人」（I Am an American）壁畫及紀念牌匾揭幕典禮，透過公共藝術重現這位華埠子弟爭取出生公民權的歷史，也在全美再度聚焦出生公民權爭議之際，彰顯其跨越百年的時代意義。

活動由美國華人歷史學會、華人權益促進會、白蘭社區基金會及中華總會館共同主辦。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、多位市議員或州議員，以及黃金德後人黃珊珊等人出席致詞。

黃金德出生於舊金山華埠，19世紀末因返回中國探親後，被美國政府以「排華法案」為由拒絕入境。他不服提起訴訟，案件一路打到聯邦最高法院。1898年，最高法院在「美國訴黃金德案」中作出歷史性裁決，確認依據美國憲法第14修正案，在美國出生者原則上即享有美國公民身分，不因父母種族或國籍而有所不同。這項判決至今仍是美國出生公民權最重要的法律依據，也深刻影響數百萬美國人的公民身分認定。

新揭幕的壁畫「我是美國人」就設置在黃金德出生地附近，作品以黃金德肖像為主體，融合19世紀華人移民、早期舊金山華埠及舊金山灣景象，也描繪當年資助黃金德打官司的中華總會館成員，以及支持華人平權的美國廢奴運動領袖弗雷德里克．道格拉斯（Frederick Douglass），藉由藝術呈現華人爭取平等權利的歷史。

除壁畫外，主辦單位也在黃金德出生地原址設立歷史紀念牌匾，正式將該地列入華人歷史地標，希望讓更多居民及遊客認識這段鮮為人知、卻深刻影響美國憲政發展的華人歷史。

主辦單位表示，希望透過黃金德的故事，提醒社會珍惜憲法所保障的基本權利，也讓華人社區在當代公共議題中，重新看見自身在美國民主與法治發展中的重要角色。

為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記...
為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記者李怡╱攝影）

為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記...
為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記者李怡╱攝影）

為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記...
為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記者李怡╱攝影）

為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記...
為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記者李怡╱攝影）

為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記...
為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記者李怡╱攝影）

為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記...
為紀念華裔美國人民權先驅黃金德的「我是美國人」壁畫，26日在舊金山華埠揭幕。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 美國華人歷史學會等單位在都板街701號揭幕「我是美國人」壁畫與紀念牌匾，並將黃金德出生地正式列為華人歷史地標。

  • 因為最高法院在1898年裁定，凡在美國出生者原則上即享公民身分，不因父母種族或國籍而異，成為出生公民權最重要依據。

  • 主辦單位希望讓更多居民與遊客認識華人爭取平權的歷史，提醒社會珍惜憲法保障，也讓華人社區看見自身對民主法治的貢獻。

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