舊金山市府撤回裁員計畫 169億預算過關
舊金山市議會通過169億美元新預算，撤回約500人裁員計畫並恢復社會服務經費，同時保留逾10億美元準備金，以應對未來財政壓力。
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舊金山市議會通過169億美元新預算，撤回約500人裁員計畫並恢復社會服務經費，同時保留逾10億美元準備金，以應對未來財政壓力。
經過數周協商，舊金山市議會26日正式通過總額169億美元的新年度預算，其中最大的變化是市府撤回原先提出的裁員計畫，並恢復2800萬美元原本擬刪減的社會服務經費，讓市府員工及依賴公共服務的民眾暫時鬆了一口氣。
今年預算審議期間，由於舊金山面臨約6億美元財政赤字，市府一度提出裁減人力及縮減部分公共服務，引發工會、社區組織及非營利機構連日抗議，不少市府員工也擔心工作受到影響。按市府原規畫，擬裁撤職位約500個。
經過市長羅偉（Daniel Lurie）與市議會多輪協商後，最終預算案取消原訂裁員措施，也恢復移民服務、LGBTQ+社群、心理健康、藥物濫用治療及遊民服務等約2800萬美元預算，避免相關服務受到衝擊。
對不少華人社區而言，此次預算結果具有實際影響。舊金山市府及相關公共機構聘用不少華裔員工，涵蓋警消、公共衛生、交通、圖書館及行政部門等領域。裁員計畫撤回，代表部分公務員工作得以保住，也有助維持市府各項對外服務，不致因人力不足而受到影響。
羅偉表示，聯邦政府近來削減醫療照護及糧食補助，使地方政府財政壓力進一步加劇，但仍決定優先保護社會安全網，避免弱勢族群因預算縮減而失去必要資源。
新預算同時保留超過10億美元財政準備金，以因應未來聯邦補助可能持續縮減及經濟不確定性。雖然新年度預算已完成，但未來幾年仍須持續面對財政赤字挑戰，如何兼顧財政紀律與公共服務，仍將是舊金山的重要課題。
據了解，這次預算只是暫時化解眼前危機，舊金山仍面臨結構性財政赤字挑戰。未來若聯邦補助持續減少、經濟成長放緩或稅收不如預期，市府仍須檢討支出結構，尋求更多開源節流方案，以維持財政平衡與城市服務品質。
市議會26日正式通過總額169億美元的新年度預算，經過數周協商後才拍板定案，成為本次財政審議的核心結果。 市府撤回原訂裁員措施，原本擬裁減約500個職位也不再執行，同時恢復約2800萬美元社會服務預算，涵蓋移民、LGBTQ+、心理健康等項目。 雖然暫時避免裁員與服務縮減，但舊金山仍面臨結構性赤字壓力；新預算保留超過10億美元準備金，顯示市府正為聯邦補助縮減與經濟不確定性預作防備。
精華 FAQ
市議會26日正式通過總額169億美元的新年度預算，經過數周協商後才拍板定案，成為本次財政審議的核心結果。
市府撤回原訂裁員措施，原本擬裁減約500個職位也不再執行，同時恢復約2800萬美元社會服務預算，涵蓋移民、LGBTQ+、心理健康等項目。
雖然暫時避免裁員與服務縮減，但舊金山仍面臨結構性赤字壓力；新預算保留超過10億美元準備金，顯示市府正為聯邦補助縮減與經濟不確定性預作防備。
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