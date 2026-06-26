我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩天就能賺10億美元 最新報告：AI營收已達支應成本轉捩點

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海飛加州的聯航UA858因乘客機鬧，途中改降東京成田機場處理。
  • 重點二：涉事華女被指在機上罵粗口、吐口水，還向空服員丟擲餐具與食物。
  • 重點三：航班落地後日本執法人員帶走該乘客，飛機檢查後再起飛。

華女日前乘坐美國聯合航空從上海飛往加州，結果遭遇「機鬧」，一女性持續自言自語，並以中英混雜方式大聲說粗口，隨後機上供餐時用餐具丟擲空服員，空警兩次警告無效後，飛機迫降日本。該華女隨後被帶下飛機，美聯航向本報確認此事，表示該乘客已被日本執法人員帶離。

一網友日前在社媒分享，並授權世報使用其內容。他表示，23日乘坐UA858飛機，一覺醒來，發現竟然備降在東京成田機場，疑是一位中年華女和美聯航機組人員發生口角衝突，導致飛機雖然已飛到太平洋上空，但機長還是選擇掉頭備降東京。落地後東京機場的執法人員將她帶走。

美聯航回覆本報記者查證時表示，858航班因一名擾亂秩序的乘客改降至成田國際機場。航班抵達後，執法人員已在機坪接機，並將該乘客帶離。隨後，維修團隊對該飛機進行檢查，航班已重新起飛前往目的地。

在該網友上傳的影片裡，六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞一女性，從拍攝者角度看不到該女性長相，只聽到其一直喊「No，你們要幹什麼，你們要幹什麼，我不走」，期間執法人員要求她不要繼續吵鬧。在另一網友上傳的影片中，能清楚看到執法人員在幫她拿行李，讓她下飛機。這名女性頭髮花白，看起來有六、七十歲的樣子。

在該網友的帖子下，有網友留言表示，涉事人講中文，「作為同航班事件的第一目擊者，有必要客觀中立還原整個過程」。「我就坐在這位乘客的右前方，算是離她最近的乘客之一。從登機開始，這位女士就在我後方持續自言自語，並以中英混雜的方式大聲說出粗口，期間還有吐口水行為。我當時差點忍不住提醒她注意形象，因為前方一位外籍乘客也一直皺眉。實際上，這件事美聯航在早期階段並沒有任何過錯。上機後她依然持續辱罵，中英文交替，內容非常難聽，周圍乘客逐漸要求更換座位。我與她右側隔著走道的男乘客，也選擇忍耐，但情況並未改善。」

之後，她開始向周圍乘客展示手機，稱遭到迫害，甚至張開嘴讓他人查看，表示「這些都是她被迫害的證據」。右側的女乘客以及其他乘客也陸續向空服員反映，表示感到非常不適。

事件真正升級是發生在機上供餐時。她用餐具丟擲空服人員，並持續辱罵，同時把食物惡意丟在地上，還繼續吐口水。空警（名叫Kyle）隨後第一次到場警告。但過了一段時間，情況仍未改善，她依然持續吐口水與丟擲物品。在第二次警告無效後，機長決定緊急備降日本。

在乘客下機過程中，機組人員始終保持克制，並未使用暴力，而是持續耐心溝通。但該乘客全程拒絕配合，不斷重複「你們要幹什麼」。最終在談判人員介入後，情況才獲得控制，並將她帶離飛機。整個過程在落地後由地面安保接手處理。不過，該說法未獲美聯航證實。

此事在網絡引發討論，有網友評論，該女的做法，可能會面臨備降巨額賠償的訴訟或進入美聯航黑名單。

原本要飛往加州的UA858，日前因發生華人「機鬧」事件而備降東京成田機場。（圖／...
原本要飛往加州的UA858，日前因發生華人「機鬧」事件而備降東京成田機場。（圖／讀者授權使用）

精華 FAQ

  • 美聯航表示，UA858因一名擾亂秩序的乘客而改降成田國際機場。文中描述該乘客持續喧鬧、辱罵並丟擲物品，空警兩次警告仍無效，機長遂決定備降處理。

  • 網友與文內指稱，她在機上持續自言自語，以中英夾雜方式大聲罵粗口，還有吐口水、向空服員丟餐具與食物等行為，導致周圍乘客不適並多次向空服反映。

  • 航班抵達成田後，日本執法人員在機坪接手，將該名乘客帶離飛機。之後維修團隊也對機體進行檢查，確認無虞後，航班重新起飛前往原定目的地。

日本 加州

上一則

Bed Bath & Beyond重回灣區 舊優惠券仍可用

延伸閱讀

大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴

大鬧航班致改降 中國乘客未涉攻擊、威脅或恐嚇不起訴
乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰
飛機上猥褻女乘客 長島男判監6個月

飛機上猥褻女乘客 長島男判監6個月
吳尊投訴行李遺失多日且「很不用心」國泰航空致歉

吳尊投訴行李遺失多日且「很不用心」國泰航空致歉
客服還是騙局？美聯航乘客誤信機票有問題 損失3000美元

客服還是騙局？美聯航乘客誤信機票有問題 損失3000美元

熱門新聞

朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元