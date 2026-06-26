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明年社安金有望大幅調升 上看4.7%高於近年水準

洛杉磯訊
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近期通膨預期持續偏高，市場認為2027年COLA可能高於近年水準。圖為示意圖。（...
近期通膨預期持續偏高，市場認為2027年COLA可能高於近年水準。圖為示意圖。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：市場預期2027年社安金COLA可能升至4.7%，高於近年水準。
  • 重點二：COLA依CPI-W第三季平均值計算，結果將於2026年10月中旬公布。
  • 重點三：較高調幅反映通膨未歸穩，實際購買力是否改善仍待觀察。

社安金每年生活成本調整(Cost-of-Living Adjustment，簡稱 COLA)，向來是美國退休族最關心福利之一。綜合CNBC等媒體報導，受到通貨膨脹壓力的影響，美國2027年社安金生活成本調整可望出現近年較大幅度調升。雖然官方尚未公布最終調整幅度，但市場預期，若通膨維持高檔，2027年COLA可能高於近年水準。

報導指出，COLA主要依據通貨膨脹變化計算，目的是協助退休人士維持購買力。由於許多退休族每月主要依靠社會安全金生活，因此每年COLA調整都備受關注，即使調幅只有少許差異，也可能影響家庭的每月可支配收入。

美國社安局(SSA)是依據勞工統計局公布的 都市受薪勞工及文職人員消費者物價指數(CPI-W)計算變動率，統計期間是每年第3季(7月至9月平均值)，2027年度COLA調幅是2026年COLA(2.8%)要視2026年第3季而定，目前均屬估計值。

近年物價波動明顯，也讓退休人士比以往更加關注通膨數據。分析人士表示，食品、住房、能源及醫療等生活必需品價格持續變動，都可能影響最終COLA調整幅度，因此，未來幾個月的通膨走勢，將成為決定2027年福利調升幅度的重要因素。

報導指出，目前通膨仍未完全回到穩定水準，市場預期2027年的COLA可能比近幾年更加明顯。社會安全及醫療保險政策分析師Mary Johnson根據5月通膨數據預測，2027年COLA可能達4.7%或更高。若估算成真，將是近數十年來相對較大的調幅之一。其他長者團體或獨立分析師的預估則在3.8%~4.7%間，均高於2026年的2.8%。

不過，由於能源價格、房屋成本及醫療支出等因素仍可能出現變化，最終調整金額仍存在不確定性。專家也提醒，較高的COLA通常反映物價持續上漲。雖然每月領取的社安金增加，但日常生活成本往往也同步提高，因此實際購買力是否改善，仍取決通膨對各項支出的影響。

CNBC指出，退休人士未來幾個月可持續留意通膨報告及整體經濟數據，包括能源價格、房市變化及薪資成長等指標，這些因素都可能影響2027年COLA的最終計算結果。

2027年社會安全生活成本調整 (COLA) 預計將於2026年10月中旬公布。受益人將於2026年12月收到其具體福利金標準通知，COLA將於2027年1月起反映在大多數支票中。2026年COLA調幅為2.8%，根據社安局資料，平均退休福利每月約增加56美元。

精華 FAQ

  • 依社會安全及醫療保險政策分析師Mary Johnson等人的估算，2027年COLA可能達4.7%或更高，部分獨立分析則落在3.8%至4.7%之間，整體都高於2026年的2.8%。

  • 美國社安局依勞工統計局公布的都市受薪勞工及文職人員消費者物價指數CPI-W計算，採每年第三季，也就是7月至9月平均值作為變動依據。

  • 2027年社安金COLA預計於2026年10月中旬公布，受益人會在2026年12月收到通知，並自2027年1月起反映在大多數支票中。

通貨膨脹 退休 社安金

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