PG&E瓦電費恐再漲 4年後每戶年增840元

儘管太平洋瓦電執行長帕普去年強調不會再調漲費率，但加州公用事業委員會估計，到2030年，用戶帳單費用平均每年將增加840美元。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州公共權益辦公室預測PG&E費率將持續上升，

加州公共權益辦公室預測PG&E費率將持續上升， 重點二： 到2027年普通家庭年帳單恐增444美元，2030年達840美元。

到2027年普通家庭年帳單恐增444美元，2030年達840美元。 重點三：PG&E否認外界估算，稱用戶明年平均僅增128美元。

太平洋瓦電（PG&E）高昂的帳單費用再次引發關注。最新報告估計，加州 居民可能很快又要面臨支付更多瓦電費的困境。

舊金山 紀事報報導，加州公用事業委員會公共權益辦公室估計，到2030年，太平洋瓦電用戶平均每年支付的費用可能增加多達840美元，預示該公司約1600萬加州用戶將再次面臨費用上漲的衝擊。

加州州長候選人希爾頓（Steve Hilton）表示，這是一起令人髮指的「惡毒」哄抬物價行為。他說：「這是腐敗的沙加緬度（加州首府）政治機器對普通工薪階級進行惡毒哄抬物價的最新例證。」

希爾頓說：「加州瓦電費已是美國本地最高，是全國平均的兩倍多。由於過去十年導致瓦電費大漲超過一倍的政策依舊存在，瓦電費將會繼續上漲。」

加州公用事業委員會的預測與太平洋瓦電執行長帕普（Patti Poppe）去年的說法有很大出入，她當時承諾，用戶將不會再面臨前幾年費率飆漲的情況。她去年對紀事報說：「我懇求你們清楚告訴大眾：我們的費率將維持不變。」

公共權益辦公室估計，到2027年，加州普通家庭的太平洋瓦電帳單費用平均每年將增加444美元，到2030年，每年將增加到840美元。倘若公共權益辦公室的預測正確，那麼，加州居民未來的瓦電費上漲費用將高出在2024年所經歷的歷史性費用443美元。

公共權益辦公室發言人佛蘭諾利（Mary Flannelly）說：「太平洋瓦電費率的整體趨勢是上升的，並將繼續超過通貨膨脹率。」

不過，太平洋瓦電並不同意這些數據。該公司表示，同時使用電力和瓦斯服務的普通用戶帳單費用明年僅會增加約128美元，平均每月增加不超過11美元。他們同時預測其用戶2028年費用將增加119美元，2029年增加126美元，2030年增加133美元。

太平洋瓦電發言人賈茲達（Mike Gazda）表示，公共權益辦公室使用「簡單的數學計算」，並未將他們諸如即將到期的野火成本及為控制支出所做的努力考慮進去。