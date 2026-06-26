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Bed Bath & Beyond重回灣區 舊優惠券仍可用

編譯組／綜合報導
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Bed Bath & Beyond重新開放了灣區多家門店，並附帶一項福利：舊優惠...
Bed Bath & Beyond重新開放了灣區多家門店，並附帶一項福利：舊優惠券仍可使用。（本報檔案照）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Bed Bath & Beyond在灣區等22城重啟實體門店。
  • 重點二：新門店7月13日前接受舊藍白優惠券且不限期限。
  • 重點三：Beyond, Inc.先前反對加州開店，如今宣布進駐12家。

聖荷西信使報報導，擁有數十年歷史的Bed Bath & Beyond公司正尋求東山再起，目前正與Container Store合作，在包括舊金山灣區在內的22個城市重新開設門店。

令鐵桿粉絲和優惠券收藏者欣喜的是，新門店將在7月13日前接受該連鎖店的藍白優惠券，無論這些優惠券有多舊。該公司還舉辦了一項尋找「最古老優惠券」的活動，獎品是一項價值10萬美元的家居翻新服務。

「幾十年來，我們的顧客一直將這些優惠券視如珍寶，」Bed Bath & Beyond公司總裁沙利文（Amy Sullivan）表示：「他們將優惠券收進手提包、文件櫃、食譜和紀念盒中，因為他們相信這些優惠券總有一天會變得有價值。我們認為他們是對的。」

Bed Bath & Beyond主要銷售包括毛巾和廚房小工具在內的家居用品。該公司於2023年聲請破產保護並關閉所有門店，之後被Overstock.com收購，後者隨後更名為Beyond, Inc.

該公司上周宣布實體門店重新開業的第一階段計畫。除紐約、科羅拉多、伊利諾等州的門店外，灣區也設有門店，包括：聖荷西，Stevens Creek Blvd 3080號，1000室；巴洛阿圖，史丹福購物中心500號；核桃溪，Locust街1100號；聖馬刁，Bridgepointe Parkway 3020號；柯德麥迪拉，Corte Madera Town Center219號；舊金山，第九街555號。

2025年，Beyond, Inc.執行董事長萊莫尼斯（Marcus Lemonis）曾誓言，由於加州「監管過度、成本高昂」的商業環境，他絕不會在加州重新開設門店。去年8月，他在X平台發布的一份聲明中明確表示，未來不會在加州開設零售門店。

然而，不到一年後，該公司宣布計畫在加州開設12家門店，其中5家位於南加州。這些新門店被命名為「Bed Bath & Beyond + The Container Store」，將提供家居收納產品以及床單、枕頭等商品。州長紐森對這家零售商重返該州表示歡迎。

精華 FAQ

  • 因為它在破產關店後重新開店，且宣布新門店將接受多年舊優惠券，還推出尋找最古老優惠券的活動，吸引老顧客與收藏者關注。

  • 灣區門店包括聖荷西、巴洛阿圖、核桃溪、聖馬刁、柯德麥迪拉與舊金山等地，顯示品牌此次在北加州布局相當廣泛。

  • 執行董事長Lemonis先前曾批評加州商業環境過度監管、成本高，並表明不會開店；但不到一年，公司卻宣布在加州開設12家門店。

灣區 Beyond 舊金山

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