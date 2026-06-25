地震若距離太近 ShakeAlert警訊慢一步

美國地質調查局的網站上，每天都會列出當天發生的2.5級以上地震。(earthquake.usgs.gov)

北加州 24日發生5.6級地震 ，造成有些人受傷。在人心搖晃之際，美國地質調查局的解說，讓人覺得科技在地震警報方面還沒有太多作用。

舊金山 紀事報報導，1906年4月18日清晨5時12分，舊金山發生7.9級地震。但在當時，地震預警系統還要一百多年後才會出現。那麼，如果120年後的今天發生聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）大地震同樣的地震，震央位置也完全相同，會怎麼樣呢？

紀事報詢問了美國地質調查局的一位專家：人們在手機震動出現後，能有多少時間應變？答案令人警醒。加州地震預警系統ShakeAlert的協調員格魯特（Robert de Groot）表示，核心人口中心，不僅是舊金山，還包括屋崙和柏克萊，將無法提前收到預警。震動發生的速度比ShakeAlert系統向他們發送訊息的速度還要快。

即使是聖拉斐和舊金山國際機場，在收到手機簡訊之前也可能已經感受到震動。這是因為這些地區離震央非常近，1906年的地震震央位於德利市附近。格魯特表示，更遠一些的巴洛阿圖，在震動到來之前可能只有5到10秒的預警時間。而在聖塔克魯茲，這個時間可以延長到15到20秒。

透過以1906年地震震央為中心向外輻射的同心圓，可以推斷出大致的預警時間，灣區各地收到的預警時間從0秒到大約20秒不等。同樣的原理也適用於東灣的海沃斷層（Hayward Fault）。格魯特表示，例如，如果該地區發生7級地震，距離震央約22哩的城市應該會在震動開始前有一些預警時間。

因此舉例來說，如果海沃斷層上的大地震震源位於柏克萊加大的加州紀念體育場（該斷層正好位於這座經過改造的體育場下方），那麼舊金山將不會收到任何預警，因為整個舊金山距離震央不到22哩。

地震的原始波以大約1萬3000哩的時速傳播，只需幾秒鐘即可到達附近的城市。格魯特表示，地震處理站需要幾秒鐘的時間來確認地震，然後才能將訊息發送給分送合作夥伴進行分發。因此訊息傳遞不可避免地存在延遲，但訊息可以在速度較慢、破壞性更大的次級地震波到來之前開始傳輸。