我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

地震若距離太近 ShakeAlert警訊慢一步

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國地質調查局的網站上，每天都會列出當天發生的2.5級以上地震。(earthqu...
美國地質調查局的網站上，每天都會列出當天發生的2.5級以上地震。(earthquake.usgs.gov)

加州24日發生5.6級地震，造成有些人受傷。在人心搖晃之際，美國地質調查局的解說，讓人覺得科技在地震警報方面還沒有太多作用。

舊金山紀事報報導，1906年4月18日清晨5時12分，舊金山發生7.9級地震。但在當時，地震預警系統還要一百多年後才會出現。那麼，如果120年後的今天發生聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）大地震同樣的地震，震央位置也完全相同，會怎麼樣呢？

紀事報詢問了美國地質調查局的一位專家：人們在手機震動出現後，能有多少時間應變？答案令人警醒。加州地震預警系統ShakeAlert的協調員格魯特（Robert de Groot）表示，核心人口中心，不僅是舊金山，還包括屋崙和柏克萊，將無法提前收到預警。震動發生的速度比ShakeAlert系統向他們發送訊息的速度還要快。

即使是聖拉斐和舊金山國際機場，在收到手機簡訊之前也可能已經感受到震動。這是因為這些地區離震央非常近，1906年的地震震央位於德利市附近。格魯特表示，更遠一些的巴洛阿圖，在震動到來之前可能只有5到10秒的預警時間。而在聖塔克魯茲，這個時間可以延長到15到20秒。

透過以1906年地震震央為中心向外輻射的同心圓，可以推斷出大致的預警時間，灣區各地收到的預警時間從0秒到大約20秒不等。同樣的原理也適用於東灣的海沃斷層（Hayward Fault）。格魯特表示，例如，如果該地區發生7級地震，距離震央約22哩的城市應該會在震動開始前有一些預警時間。

因此舉例來說，如果海沃斷層上的大地震震源位於柏克萊加大的加州紀念體育場（該斷層正好位於這座經過改造的體育場下方），那麼舊金山將不會收到任何預警，因為整個舊金山距離震央不到22哩。

地震的原始波以大約1萬3000哩的時速傳播，只需幾秒鐘即可到達附近的城市。格魯特表示，地震處理站需要幾秒鐘的時間來確認地震，然後才能將訊息發送給分送合作夥伴進行分發。因此訊息傳遞不可避免地存在延遲，但訊息可以在速度較慢、破壞性更大的次級地震波到來之前開始傳輸。

精華 FAQ

  • 因為地震發生後，部分地區幾乎來不及收到手機警訊，顯示ShakeAlert對近距離震央的提醒能力有限，科技雖能預警，但無法保證每個城市都搶得時間。

  • 根據專家說法，舊金山、屋崙與柏克萊等核心人口中心，可能在訊息送達前就已感受到震動；聖拉斐與舊金山機場也可能來不及收到簡訊。

  • 因為地震原始波傳播速度極快，而系統還要花幾秒確認震源並分發訊息，若震央離城市太近，訊息就會晚於震動到達，導致預警時間縮短甚至消失。

地震 加州 舊金山

上一則

常被「順手下單」 亞馬遜Prime Day小家電熱銷

下一則

屋崙將有自己的好市多 市府料年稅收300萬

延伸閱讀

北加清晨發生5.6級地震 灣區震感弱

北加清晨發生5.6級地震 灣區震感弱
舊金山民眾清晨收到地震警報 提醒就地避震惹恐慌

舊金山民眾清晨收到地震警報 提醒就地避震惹恐慌
委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

委內瑞拉連2起規模7以上強震 USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡
委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報

委內瑞拉發生7.1強震 首都卡拉卡斯建築狂晃 美發海嘯警報
關東5.5地震撼首都圈 專家：位處複雜板塊交界

關東5.5地震撼首都圈 專家：位處複雜板塊交界

熱門新聞

朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

2026-06-18 16:30
舊金山一對夫婦宣布懷孕好消息，卻遭房東漲租71%逼遷。示意圖。（美聯社）

剛宣布懷孕喜訊 房東一句漲租71%讓舊金山夫妻傻眼

2026-06-18 13:08
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
劉美賢15日終於前往屋崙冰淇淋老店Fentons Creamery享用「終身免費冰淇淋」。圖為劉美賢3月在屋崙市政府記者會上回答記者問題。(美聯社)

屋崙終身免費冰淇淋 劉美賢嘗到了 大讚焦糖限定口味

2026-06-17 17:01

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒