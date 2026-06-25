收到地質調查局警報 宜就地避震別急著逃跑

舊金山民眾24日清晨收到地震警報，提醒就地避震。（記者李怡╱翻攝）

舊金山灣區 居民24日清晨8時左右，陸續收到美國地質調查局（USGS）地震 預警通知（ShakeAlert）。不少民眾手機突然跳出「附近偵測到地震」警報，提醒若搖晃加劇，應立即採取趴下、掩護、穩住等避震措施，引起不少民眾關注。

根據手機警報顯示，預警地震初步估計規模為6.0級（M6），震央距離舊金山以北約118哩。

由於地震預警系統是在地震波抵達前，透過偵測較快的P波發出通知，位於地震中心部分民眾可能在收到警報後數秒至數十秒才感受到搖晃，也有部分地區可能僅收到警報而沒有明顯震感，屬於正常情況。

地震預警是由美國地質調查局、西岸各州及合作機構共同建置的地震預警系統，當系統偵測到可能造成影響的地震時，會自動透過手機推播警報，提醒民眾及早採取避震行動，爭取寶貴的反應時間。

Shake Alert地震預警系統負責人德格魯特表示，系統會根據最初幾秒鐘的最大規模估算發送警報，因此部分民眾收到警報但未感到明顯搖晃。他說，這樣做是基於公共安全考量。

專家提醒，地震發生時切勿急於往戶外奔跑或搭乘電梯，應立即就近躲到堅固桌子下方或內牆旁，以雙手保護頭頸，待搖晃停止後再有秩序撤離建築物。也建議灣區居民平時準備緊急避難包，熟悉家庭避難計畫，提高地震防災意識。