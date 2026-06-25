北加規模5.6地震 灣區無災情 威利茨店家商品掉落 學校疏散學生

北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

北加 州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震 ，是2022年以來加州最大地震，震央位於威利茨（Willits）以東、馬卡馬斷層（Maacama Fault）沿線的一個鄉村區，震源深度約5哩。地震發生後，灣區 及北加州約65萬7000人收到手機地震預警，但灣區未傳出明顯災情。

美國海嘯警報中心表示，此次地震不會引發海嘯。地震後，震央附近陸續出現多次小型餘震，規模均低於3.0級。

太平洋瓦電公司（PG&E）停電資訊顯示，地震後蒙多西諾縣一度有超過7400戶停電，其中威利茨地區受影響較重。蒙多西諾縣警長肯德爾（Matt Kendall）表示，部分電線倒塌，警方、消防及公共工程人員已全面出動處理災情。

當地霍華德紀念醫院雖有監視器與電腦設備移位，但仍維持運作；威利茨特許學校則因安全考量疏散學生。卡托部落位於雷頓維爾的社區也通報停電。

震央周邊多名居民表示，地震造成貨架商品掉落、牆面裂縫、家具移位。威利茨一家酒類商店外人行道出現裂縫，店內大量酒瓶摔碎，一座大型雪茄櫃倒塌，店經理桑切斯說，地震發生時她在家中，能明顯感覺震動逐漸增強，「非常可怕」。

威利茨一家Safeway超市震後以黃色警戒線封鎖店面，員工在建築外等候，附近民眾表示，地震發生時地面劇烈晃動，停電也導致加油站一度無法加油。

紅木谷市場一名員工表示，地震造成熟食區不少損壞，電視掉落，商家暫時關閉清理。威利茨Brickhouse Coffee員工說，震動約持續10秒，顧客一度躲避，隨後離開店內，員工檢查建築是否安全。

地震發生時，多所蒙多西諾縣學校的學生、家長與教職員正在尤凱亞附近的野狼谷度假村參加會議，現場牆面灰泥出現裂縫，禮品店內酒瓶摔落破裂。

州長紐森辦公室表示，州長已聽取蒙多西諾縣地震簡報，州府正與地方緊急部門密切協調，評估可能影響與災損。

美國地質調查局地震科學中心研究人員表示，此次地震可能發生於馬卡馬斷層系統。該斷層是卡拉維拉斯、海沃與羅傑斯溪斷層向北延伸的一部分，與西側的聖安德列斯斷層大致平行。

地震學家指出，此次5.6級地震是該地區有紀錄以來較大的地震之一。自1900年以來，附近紀錄中唯一更強的地震，是1931年萊格特附近發生的5.9級地震。近年則曾於2016年在湖縣科布附近發生5.0級地震。

美國地質調查局預測，未來一周震央周邊出現規模3以上餘震的機率為91%，規模4以上餘震機率為43%，規模5以上餘震機率約8%。專家提醒民眾留意官方資訊，避免靠近受損建築與倒塌電線。

地震後，紅木谷市一家超商的老闆正在撿拾貨架上掉落的物品。 （新聞民主報透過美聯社發布）