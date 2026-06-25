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綠卡不保證能入境 移民官有「道德瑕疵自由裁量權」

記者張宏／綜合報導
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刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件者...
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件者，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

綠卡不代表一定能入境美國，海關對入境者的道德瑕疵有更大裁量權。刑事律師鄧洪提醒，此裁決將影響目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。有移民律師透露，曾有綠卡持有者在大麻企業工作，雖沒有犯罪，但受移民官「道德瑕疵的自由裁量權」影響，被拒入境。

擁有合法居留權但有犯罪紀錄的中國公民劉慕才(Muk Choi Lau，音譯)，返美時綠卡遭吊銷而衍生官司，最高法院23日以6票對3票表決結果支持川普政府主張。

律師許俊良認為，移民官對道德瑕疵的自由裁量權很大，從被逮捕、被起訴或最終被判無罪，都可能涉及道德瑕疵。曾有綠卡持有者在大麻企業工作，他沒有犯罪，也不是經營者，但移民官就是有這個裁量權，拒絕入境。他建議有相關顧慮和危險的人盡量少坐飛機，因為即使在美國國內旅遊，機場也有執法單位幫助聯邦審查。

鄧洪表示，劉慕才案觸及一個重要的問題：綠卡持有者出境後返美，移民官有可能拒絕其以永久居民身分入境，轉而將其視為「尋求入境者」（applicant for admission）。

他說，對華人社區而言，這項判例具有重要警示意義。首先，綠卡並非堅不可摧的保障。如果綠卡持有人正面臨刑事指控，在案件有定論之前出境，返美時都有可能被邊境官員視為「尋求入境者」，進而面臨綠卡被扣留、接受進審查，甚至進入遣返程序的風險。

其次，「道德敗壞罪行」在移民法中的涵蓋範圍相當廣，包括詐欺、竊盜、偽造等多類犯罪。最後，一旦被認定為「尋求入境者」而非返美永久居民，在移民法庭中所承擔的舉證責任以及可主張的抗辯理由，將與一般遣返程序有顯著差異。

鄧洪建議，凡持綠卡或其他非公民身分且正面臨刑事案件者，應牢記以下原則：在刑事案件的每個階段，從保釋協商到認罪談判，都必須將移民後果納入考量。出境旅行前務必先諮詢移民律師；面對警方或移民執法者訊問時，有權保持緘默並要求律師在場；而認罪協議的措辭、罪名選擇及刑期長短，都可能在日後的移民程序中產生重大影響。

律師郝琦認為，通過此案可看出，海關現在對綠卡持有者和其他簽證持有者的判定標準是一樣的，只要覺得入境者有道德瑕疵，就可拒絕其入境。

精華 FAQ

  • 裁定使綠卡返美不再等同當然入境，移民官可將其視為尋求入境者審查。若有刑事指控或相關紀錄，可能遭扣留、拒絕入境，甚至被送入遣返程序。

  • 道德瑕疵範圍很廣，可能涵蓋詐欺、竊盜、偽造等罪，也可能從被逮捕、被起訴到最終無罪都被納入考量。即使未犯罪，只要官員認定有疑慮仍可能拒絕入境。

  • 律師建議先把移民後果納入刑案每一步，出境前務必諮詢移民律師，面對訊問可保持緘默並要求律師在場，認罪協議、罪名與刑期措辭都要謹慎處理。

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