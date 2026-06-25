科技熱潮推動…加州4市登美繁榮之城 3個在北加

包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

據「紐約郵報」（New York Post）報導，加州 的四座城市因近年來迅猛的發展，入選了美國最新繁榮之城榜單。

在SmartAsset的排名中，有三座城市位於北加 州，該地區的科技熱潮極大地推動了從人口規模到房價等各方面的增長。這三座城市中，聖塔克拉拉（Santa Clara）和桑尼維爾（Sunnyvale）在南灣，柯多瓦牧場市（Rancho Cordova）位於沙加緬度縣（Sacramento）。

但榜單中排名最高的城市卻與矽谷（Silicon Valley）相距甚遠。根據該研究，南加 河濱縣（Riverside County）的梅尼菲市（Menifee）在2019年至2024年間，住房單位數量增長了29%。

SmartAsset的報告指出︰「繁榮之城的地位並不意味著增長能讓所有人平等受益，但它確實反映了城市不斷擴大的經濟實力以及隨之而來的新機遇。」

該分析評估了400多個擁有至少6萬5000居民的城市，最終篩選出得分最高的75個城市。

以下是加州的排名情況：

梅尼菲市（榜單第65位）：梅尼菲市於2008年才正式建市，2019年至2024年間，其勞動力規模增長了45%。

柯多瓦牧場市（第70位）：根據該研究，位於沙加緬度縣的柯多瓦牧場市在2019年至2024年間，住房單位數量增長了21%，而勞動力規模則躍升了17%。

聖塔克拉拉（第72名）：作為美國歷史最悠久的高等學府聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）的所在地，該市以其蓬勃發展的科技經濟和文化景點而聞名。報告顯示，聖塔克拉拉的住房單位增長了11%，勞動力規模增長了7%。

加州桑尼維爾（第75位）：雅虎（Yahoo）和領英（LinkedIn）等主要科技巨頭總部位於桑尼維爾，谷歌（Google）、Meta和蘋果（Apple）也在該市擁有龐大的業務布局。研究顯示，桑尼維爾的住房單位增長了11%，勞動力規模增長了6%。

全美國榜單前兩名由兩座德州（Texas）城市喬治敦（Georgetown）和新布朗費爾（New Braunfels）包攬，這兩座城市在過去五年間，勞動人口規模和住房單位數量均增長了30%以上。