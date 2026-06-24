舊金山狗狗最愛取名叫Luna 還有一隻叫劉美賢
如果你來到舊金山狗公園，可能會聽到很多人在喊「月亮」。事實上，他們只是在叫自己的狗。
舊金山紀事報分析2020年以來在舊金山動物管理局登記的5萬多隻狗狗資料，數據包括名字、品種和毛色。Luna（拉丁文意思為月亮）是舊金山近年來註冊狗狗中最常見的名字，超過360隻狗被取了這個名字。第二常見的名字是Bella，約有260隻。排名第三到第五的是Charlie、Coco和Max。特別的是，有一隻狗被取名為「劉美賢」（Alysa Liu）。
根據「美國新聞與世界報導」對寵物保險數據的分析，Luna也是加州乃至全美最常見的寵物名字。
紀事報認為，這個名字的流行可能源自於近年來在流行文化中的頻繁出現，例如「哈利波特」（Harry Potter）系列電影中的露娜·羅古德（Luna Lovegood），以及「美少女戰士」（Sailor Moon）中的貓咪。此外，這個名字本身也具有一些讓狗主人喜歡的特徵，例如不超過兩音節和以母音結尾。
資料中有許多狗狗擁有很長的全名，較特別的包括Bailey the Foggy Doggy、Noodle Meatball Bucket和Mister Woolly Mammoth。
在品種方面，舊金山各郵遞區號最多的狗狗品種差別極大。
數據顯示，在舊金山27個郵區中，有12個郵區居民飼養最多的狗狗是拉布拉多犬，主要分布在西北部；另外12個郵區最多的是短毛吉娃娃，主要於南部和東部。總體數量，短毛吉娃娃3552隻最多，拉布拉多2912隻居第二，德國狼犬2377隻排名第三。
根據舊金山紀事報分析，自2020年以來登記的五萬多隻狗中，Luna是最常見的名字，已有超過360隻狗使用，明顯高於其他名字。 資料顯示，第二常見的是Bella，約有260隻；其後依序是Charlie、Coco與Max。報導也提到，有一隻狗特別被取名為劉美賢。 在舊金山27個郵區中，短毛吉娃娃總數最多，有3552隻；拉布拉多以2912隻居次，德國狼犬則以2377隻排名第三，且不同郵區偏好差異很大。
精華 FAQ
根據舊金山紀事報分析，自2020年以來登記的五萬多隻狗中，Luna是最常見的名字，已有超過360隻狗使用，明顯高於其他名字。
資料顯示，第二常見的是Bella，約有260隻；其後依序是Charlie、Coco與Max。報導也提到，有一隻狗特別被取名為劉美賢。
在舊金山27個郵區中，短毛吉娃娃總數最多，有3552隻；拉布拉多以2912隻居次，德國狼犬則以2377隻排名第三，且不同郵區偏好差異很大。
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