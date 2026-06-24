北加州「零安樂死」動物收容所爆殺狗醜聞 FBI介入調查

根據搜索令文件，調查人員5月在園區內發現八具死亡犬隻屍體，其中部分疑似頭部中彈。透過晶片辨識，已有六隻確認身分。（洪堡縣警長辦公室提供）

聯邦調查局（FBI ）23日加入北加州 洪堡縣（Humboldt County）對動物收容機構Miranda's Rescue的調查行動，並在位於福圖納（Fortuna）的園區展開新一輪搜索。當局表示，目前正挖掘場地，尋找可能遭掩埋的動物屍體，案件已升級為涉嫌虐待動物、詐欺及竊盜的重大刑事調查。

洪堡縣警長辦公室表示，調查人員當天上午8時執行第二份搜索令，授權在Miranda's Rescue園區內進行挖掘，希望尋獲更多死亡動物。參與調查的單位除FBI外，還包括洪堡縣地方檢察官辦公室、加州司法廳、加州檢察長辦公室及聯邦農業部。

Miranda's Rescue自稱為「零安樂死」動物庇護所，長期接收來自加州各地的犬隻。然而調查發現，數百隻被送往該機構的狗目前下落不明。

警方指出，自5月1日首次搜索以來，已訪談數十家加州及外州動物收容機構、相關證人與受害者，並收到數百則民眾提供的線索。調查顯示，過去一年有數百隻狗被轉送至Miranda's Rescue，其中相當數量至今無法交代去向。

案件源於今年4月接獲的舉報。警方當時收到涉及重罪虐待動物、詐欺及共謀犯罪的可信資訊，隨後展開調查。根據搜索令文件，調查人員5月在園區內發現八具死亡犬隻屍體，其中部分疑似頭部中彈。透過晶片辨識，已有六隻確認身分。

調查文件指出，Miranda's Rescue創辦人米蘭達(Shannon Miranda)涉嫌向部分收容所謊稱犬隻已被領養，但實際上犬隻已經死亡。調查人員懷疑，部分狗可能遭撲殺，以騰出空間接收更多由收容所付費轉送的犬隻。

對此，米蘭達否認殺害及棄置犬隻的指控。

事件曝光後，引發全加州動物保護界震動，多個收容機構陸續與Miranda's Rescue切斷合作關係，並開始清查曾送往該處的犬隻去向。

屋崙動物服務中心是案件中的重要關鍵單位。其中名為Zora的犬隻，被確認是警方發現的死亡犬隻之一，儘管Miranda's Rescue曾向屋崙方面表示該犬已被領養。

根據搜索令文件，Miranda's Rescue過去一年共接收超過600隻來自各地收容所的犬隻，相關收入估計超過51萬美元。收容所及合作非營利組織每轉送一隻狗，支付的費用介於400至1450美元之間。

根據搜索令文件，調查人員5月在園區內發現八具死亡犬隻屍體，其中部分疑似頭部中彈。透過晶片辨識，已有六隻確認身分。（洪堡縣警長辦公室提供）