舊金山龍舟節10年後回歸 默塞德湖競速、3000觀眾歡呼

舊金山龍舟節停辦期間，屋崙和佛斯特市陸續舉辦龍舟比賽。(本報檔案照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山龍舟節相隔十多年重返默塞德湖，吸引逾三千名觀眾到場。

舊金山龍舟節相隔十多年重返默塞德湖，吸引逾三千名觀眾到場。 重點二： 各隊在二百米預賽競速，前十二名再進入二千米決賽決出冠軍。

各隊在二百米預賽競速，前十二名再進入二千米決賽決出冠軍。 重點三：何亨利赴中國觀摩後推動復辦，並加入粽子示範與文化解說。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，在一個陽光明媚的周六下午，位於舊金山寧靜西南區的默塞德湖（Lake Merced ）公園成了激烈角逐的戰場。

每支由20名槳手組成的隊伍，肱二頭肌緊繃，他們精準配合地划動船槳。在狹長龍舟船頭，一名坐著的領槳手擊鼓助陣，確保全隊保持統一節奏。

各隊在200米賽道上競速，對岸一排浮標標誌著冠軍的終點線。當他們的龍舟率先衝過終點時，隊員們歡呼雀躍，慶祝勝利。

回到岸上，各隊隊員一邊愉快地交談，一邊大口享用一盤盤烤豬肉：舊金山時隔十餘年首次舉辦龍舟節的絕佳慶典標誌。

兩天內共有超過3000名觀眾到場，觀看數十支不同年齡段的隊伍默塞德湖在上競速，最終以排名前12的隊伍參加的2000米決賽作為壓軸。上一次龍舟節於2015年在金銀島舉行。由於該島的重新開發計畫，始於1996年的龍舟節被迫無限期暫停。雖然屋崙和佛斯特市陸續舉辦了龍舟節，但作為灣區 龍舟運動發源地的舊金山卻一直沒有舉辦。

社區青年中心的項目總監何亨利（音譯，Henry Ha）參與龍舟運動已有20多年：起初是十幾歲的划槳手，後來成為教練和組織者。幾次赴華之行給了他重振龍舟節的靈感。

2024年和2025年，何亨利帶領一支青年隊前往中國珠江三角洲地區，參加11月舉辦的小型節慶活動。他記得自己曾被那裡的繽紛色彩、各式龍舟和壯觀的場面深深吸引。但最讓他印象深刻的還是那些宴會。各支隊伍穿梭於擺滿熱氣騰騰佳餚的餐桌之間，時而舉杯茶水，時而乾杯烈性白酒，互相祝酒。

何亨利回到美國後，加入了加州龍舟協會擔任理事，並向該協會及社區青年中心提議恢復舉辦這一節日。籌備這項活動耗時一年多，涉及籌款、辦理許可以及招募攤主和表演者。

與以往的活動不同，哈增加了更多教育性內容，例如親手包粽子的示範、中國民間音樂表演，以及關於龍舟賽歷史的解說牌。傳說中，第一個端午節發生在2000多年前，當時村民們乘船在汨羅江上競速，尋找他們敬愛的詩人屈原。

在中國，這一節日如今定在農曆五月初一，通常在六月或七月。這一傳統旨在驅邪避凶並增進社區凝聚力。

停辦十年後，舊金山的龍舟節重煥生機。（本報檔案照）