灣區企業返崗難 28%員工遠距辦公與去年幾乎相同

儘管灣區眾多公司已實施返崗政策，但居家辦公比例在過去一年中變化並不大。(AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 灣區有薪工作日遠距完成比例約28%，與去年幾乎持平。

灣區有薪工作日遠距完成比例約28%，與去年幾乎持平。 重點二： WFH與Kastle數據皆顯示返崗停滯，辦公室占用率僅小幅變動。

WFH與Kastle數據皆顯示返崗停滯，辦公室占用率僅小幅變動。 重點三：年輕CEO與新創較支持遠距，長期看混合辦公可能成常態。

幾年來灣區 的企業希望員工重返辦公室上班，但至今遠距辦公模式依舊盛行，而且過去一年中幾乎沒有任何進展。

舊金山 紀事報報導，儘管灣區眾多公司已實施返崗政策，但居家辦公比例在過去一年中變化並不大。WFH Research的數據顯示，2026年5月，聖荷西 -舊金山-屋崙都會區約有28%的有薪工作日是在家完成的。這一數字與 2025年5月幾乎完全相同，僅略低於2024年同期的32%。

這些數據是透過每月對約5000名前一年收入至少1萬美元的工作年齡層受訪者進行的調查收集的。該調查詢問受訪者上周是否每天都在工作，如果是，是在哪裡工作？「它確實穩定下來了，」史丹福大學經濟學家、WFH Research的領導者之一布魯姆 (Nicholas Bloom) 說。

根據2025年12月至2026年5月收集的數據，在調查數據中重點關注的九個主要都會區中，舊金山灣區的居家辦公率排名第三。邁阿密位居榜首，每天約有33%的員工全天在家工作。布魯姆表示，WFH Research發現的趨勢與其他追蹤員工返崗情況的資料來源相似。

根據追蹤門禁卡刷卡情況的安全公司Kastle Systems的數據顯示，截至6月10日的四周內，舊金山-屋崙-柏克萊都會區辦公室的平均占據率為46%。去年同期則約42%。

聯邦人口普查局的估算數據不如WFH Research或Kastle的數據及時，但也顯示返崗速度放緩。數據顯示，2024年（最新可得數據）灣區九個縣的員工中，有17%完全遠距辦公，僅比2023年下降了約1個百分點。（人口普查數據低於WFH的數據，因為人口普查數據估算的是完全遠距辦公的人數）

布魯姆表示，員工返崗人數停滯不前的原因之一，是員工沒有遵守公司新的規定。他說，管理者很難準確衡量和執行員工到辦公室的次數。此外，管理者也傾向於優先考慮團隊績效而非出勤率。

此外，管理者也更有動力將團隊績效置於員工出勤率之上。

布魯姆表示，管理者「基本上是在說，如果你能完成工作並且表現出色，就不用擔心出勤率的問題」「如果你是一個團隊的管理者，最終你的獎金和薪水取決於團隊的績效，而不是居家辦公的比例。」

根據WFH研究的數據，灣區城市中約有12%的職位提供遠端或混合辦公安排，自2024年以來，這一比例一直徘徊在這個水平附近。

布魯姆認為，從長遠來看，居家辦公的人數實際上可能會增加。

布魯姆說：「年輕的CEO和年輕的公司往往更傾向於遠距辦公。如果你看看現在最反對居家辦公的人是誰，往往是55歲以上的男性CEO。」

在另一篇論文中，布魯姆和合作者發現，對於由60歲以上CEO領導的公司，員工平均每周有1.1個帶薪全天在家辦公。相較之下，對於由30歲以下CEO領導的公司，這個數字是1.4。

布魯姆表示，年輕公司往往比老公司發展得更快，混合辦公室或居家辦公可能會成為常態。而且，隨著遠距會議品質的提高，每周五天都去辦公室上班的理由也會越來越不充分。

上班族待在家上班，可以省去通勤的時間、花費和麻煩。(bart.gov)