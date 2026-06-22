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海灣大橋車禍1死1傷 殃及車內小狗

記者王子涵／舊金山報導
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海灣大橋（Bay Bridge）21日凌晨發生多車碰撞事故，造成一名女性駕駛死亡...
海灣大橋（Bay Bridge）21日凌晨發生多車碰撞事故，造成一名女性駕駛死亡、一名乘客重傷送醫，車內一隻小狗也在事故中受傷。(美聯社)

加州公路巡警（CHP）表示，海灣大橋（Bay Bridge）21日凌晨發生多車碰撞事故，造成一名女性駕駛死亡、一名乘客重傷送醫，車內一隻小狗也在事故中受傷。目前事故原因仍在調查中。

CHP舊金山分局表示，警員於21日凌晨4時過後接報，前往東向80號州際公路（Interstate 80）靠近金銀島（Treasure Island）出口路段處理事故。

根據CHP說法，事發時一輛黑色Kia轎車行駛在最左側車道，隨後突然偏向左側路肩，撞上一輛停放在路肩上的加州交通廳(Caltrans)工作車。當時Caltrans工作人員正在車外進行維修作業，該工作車內無人。

黑色Kia的女性駕駛在現場因傷死亡，身分尚未由阿拉米達縣法醫辦公室（Alameda County Coroner’s Office）公布。車內乘客受重傷後被送往當地醫院，目前情況尚未公布。

CHP表示，車內另有一隻小狗也在事故中受傷，但傷勢程度未公開。小狗已交由阿拉米達縣動物管制人員照顧。

目前尚不清楚酒精或毒品是否為事故因素。CHP仍在調查事故原因。

精華 FAQ

  • 事故造成黑色Kia內一名女性駕駛當場死亡，車內另一名乘客重傷送醫，至於傷勢與後續狀況尚未由警方或醫院對外公布。

  • CHP指出，黑色Kia原本行駛在最左側車道，之後突然偏向左側路肩，接著撞上停放在路肩上的Caltrans工作車，該車當時無人在內。

  • 警方表示，車內另有一隻小狗在撞擊中受傷，但傷勢程度未公開；事故後已交由阿拉米達縣動物管制人員接手照顧。

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