納巴、蘇諾瑪3成酒莊 宣布調降品酒費

隨著旅遊業下滑，納巴和蘇諾瑪三分之一的酒莊表示已下調品酒費用。示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著美國酒精消費量、葡萄酒銷量以及葡萄酒產區遊客量的下降，葡萄酒行業正面臨動盪。遊客量下降的主要原因被歸咎於高昂的品酒費：自2018年以來，美國酒莊的平均品酒費已翻了一番。

如今，部分酒莊正在對批評聲作出回應：2025年，約16%的美國酒莊下調了品酒費。這一變化在納巴（Napa）和蘇諾瑪（Sonoma）縣最為普遍，這兩個地區擁有全美最高的品酒費。這兩個地區約30%的酒莊報告稱已下調價格。

收集了來自16個州450家美國酒莊的2025年數據的一份報告顯示，加州 各地的葡萄酒單瓶價格也在下跌。2025年納巴谷葡萄酒的平均零售價為每瓶103美元，較2024年創下的109美元歷史高點有所回落。在蘇諾瑪縣，平均瓶價約為64美元，較去年的69美元有所下降。聖塔巴巴拉（Santa Barbara）的價格跌幅在所有調查地區中最大：從2024年的13美元上漲後，今年回落至12美元。

儘管越來越多的酒莊正在嘗試降低品酒費，但消費者在造訪葡萄酒之鄉時，未必能整體上節省大量開支。以納巴谷為例，雖然29%的酒莊表示已下調價格，但2025年的平均品酒費為79美元——僅比2024年低1美元。（全美範圍內，標準品酒費下降了約3美元。）

這很可能是因為酒莊正處於試驗階段，嘗試多種策略以增加品酒室的人流量。與其降低現有產品的價格，一些酒莊推出了新的入門級體驗，例如兩款或三款葡萄酒的品鑑套餐。例如，納巴谷Honig Vineyard & Winery酒莊推出的「Fly by Flight」體驗，即30分鐘內品嘗三款葡萄酒，收費30美元，吸引了那些原本不會踏進門檻的初次到訪者。

多家酒莊向舊金山紀事報透露，它們採取了「降價一檔、漲價一檔」的策略。納巴谷的Bella Union將其標準品鑑價上調了20美元，至65美元，同時將其最昂貴的品鑑套餐降價50美元，至125美元。

顯然，降低品酒費的初衷是吸引遊客，但效果尚不明確：在美國下調品酒費的酒莊中，僅有25%表示遊客量有所提升，。

撰寫該報告的麥克米倫（Rob McMillan）指出，鑑於遊客量自2022年以來持續下滑，更多酒莊應該主動出擊，將葡萄酒帶給消費者，而不是坐等消費者上門。

隨著美國酒精消費量、葡萄酒銷量以及葡萄酒產區遊客量的下降，葡萄酒行業正面臨動盪。(Google Maps)